29 декабря 2021, 20:59

Житель Светлограда арестован после стрельбы в больнице

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчина, устроивший стрельбу из автомата Калашникова в больнице Светлограда, помещен под стражу по подозрению в хулиганстве и незаконном обороте оружия, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 36-летний врач устроил стрельбу из автомата Калашникова в больнице Светлограда. Стрелявший задержан, ведется расследование, сообщили правоохранительные органы.

По версии следователей, стрелявший был пьян. Он заподозрил свою жену, которая работала в больнице, в служебном романе, и открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения, считают следователи. В результате стрельбы никто не пострадал.

Следователи также установили, что в 2014 году житель Светлограда в лесопосадке в районе «Гора Куцай» нашел и присвоил оружие и 27 патронов к нему, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю на своем сайте. В результате задержанный подозревается по двум статьям: о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ), а также незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ), говорится в сообщении.

Петровский районный суд Ставрополья по ходатайству следователей заключил его под стражу, сообщило ведомство.

Отметим, максимальное наказание, которое предусмотрено по этим статьям, - семь лет лишения свободы. 

Комментариями жителя Светлограда или его представителей относительно ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"ФСБ рапортовала о задержании изготовителей оружия на юге России", "Следком сообщил об изъятии патронов у подозреваемого в убийстве ставропольского полицейского", "Силовики допросили автора сообщения об атаке на колледж в Кисловодске".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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