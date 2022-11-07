Продлены ограничения на полеты в города юга России

07 ноября 2022, 09:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим ограничений на отправку и прием рейсов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 15 ноября, сообщила Росавиация.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля на Украине началась спецоперация российских войск, и после этого 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался. Последний раз – до 9 ноября.

Ограничения на работу аэропортов в городах юга и центральной части России продлены до 15 ноября, информировало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

На юге России временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты. В центральной части страны – Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, сказано в сообщении.

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