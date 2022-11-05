Суд прекратил производство против 11 обвиняемых по "Тертерскому делу"

05 ноября 2022, 12:12

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Гянджинский военный суд прекратил производство в отношении 11 обвиняемых по "Тертерскому делу" и вернул его материалы в прокуратуру.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября Гянджинский апелляционный суд отменил обвинительные приговоры 19 осужденным по "Тертерскому делу" и направил его на новое рассмотрение в Гянджинский военный суд. Приговор по делу отменен, однако осужденные не оправданы. Участники дела были переведены из статуса осужденных в категорию обвиняемых, пояснил адвокат Забиль Гахраманов.

В Гянджинском военном суде под председательством судьи Вугара Мамедова сегодня прошло заседание суда по "Тертерскому делу". По словам адвоката Забиля Гахраманова, суд вернул дело в прокуратуру, исполнение по делу прекращено, передало агентство АПА.

Гянджинский военный суд прекратил производство в отношении 11 обвиняемых по "Тертерскому делу" и вернул его материалы сотрудникам прокуратуры, осуществлявшим процессуальный контроль над предварительным следствием, информировал сегодня Trend.az.

Напомним, группа военных и гражданских лиц была весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из которых скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "тертерскому делу". Родные осужденных проводили ранее акции протеста, требуя освободить заключенных и привлечь к ответственности виновных в пытках.

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