Силовики задержали трех противниц мобилизации в Элисте

29 октября 2022, 22:18

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Три женщины, проводившие одиночные пикеты против мобилизации представителей малых народов, задержаны в Элисте. Две из них заподозрены в дискредитации армии.

"Кавказский узел" писал, что после того, как была введена административная ответственность за дискредитацию действий российских военных, жителей Калмыкии, как и жителей других регионов России, периодически штрафуют по этой статье за пацифистские публикации в соцсетях и акции протеста. Так, 13 октября Черноземельский суд Калмыкии оштрафовал на 30 тысяч рублей Елену Бадмахалгаеву за публикацию в социальной сети "Одноклассники" пятиминутного видео, на котором жители республики заявляют о несогласии с военной операцией на Украине.

28 и 29 октября в центре Элисты в Калмыкии задержали трех женщин, которые вышли на одиночные пикеты против мобилизации представителей малых народов и военной операции на Украине, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Двух женщин задержали 28 октября, на них составили протоколы о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административный правонарушениях). Что вменили третьей задержанной, пока неизвестно, указано в сообщении в Telegram-канале проекта.

Напомним, 4 марта была введена ответственность за дискредитацию армии по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Основная опасность этой административной статьи в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш**.

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* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** внесен в реестр физлиц-иноагентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.