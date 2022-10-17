Махачкалинцы призвали власти Дагестана подключиться к решению проблемы с подтоплениями

17 октября 2022, 19:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подтопления во время дождей в Махачкале регулярно создают проблемы пешеходам и водителям, пожаловались горожане, предложив властям Дагестана подключиться к решению проблемы с неработающими ливневками. Администрация города ищет подрядчика для капитального ремонта ливневой канализации, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября из-за дождей в Махачкале оказались затопленными несколько улиц, сообщила администрация города. Ситуация повторяется регулярно, а городские власти не решают эту проблему, заявили горожане в Telegram.

В начале октября 2021 года из-за сильных ливней улицы Махачкалы также были подтоплены. Местные власти заявили, что это произошло из-за проблем с ливневой канализацией. Мэр Салман Дадаев тогда пообещал построить новые канализационные сети в центре и отдаленных микрорайонах города.

Во время дождей обычно затапливает водой проспект Петра Первого, улицу Бейбулатова и проспект Акушинского, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гарун, живущий в центральной части Махачкалы.

По его словам, 16 октября был также подтоплен перекресток улиц Шамиля и Ярагского. Многие пешеходы вчера переходили затопленный перекресток, так как "другого выхода у них не было из-за затопленности перекрестка", рассказал махачкалинец, отметив, что сам обычно ездит на автомобиле. "Женщина переходила перекресток и со своими пакетами пошла по воде. Ноги у нее намокли. Там вариантов обойти или перепрыгнуть не было", - отметил Гарун.

Махачкалинец добавил, что как строитель видит проблему в отсутствии ливневой канализации. По его мнению, следует разработать проект ливневой канализации, а потом установить очистные сооружения, чтобы очищать воду, поступающую из ливневой канализации. При этом места для таких сооружений в Махачкале "практически нет", поделился мнением Гарун. "Где их построить, тоже места нет, потому что в Махачкале все уже перекопано", - посетовал житель города.

По его мнению, это комплексная проблема, решить которую самостоятельно мэрия Махачкалы не сможет, и нужно подключиться республиканским властям.

Мнение о том, что властям республики следует подключиться к решению проблемы, высказала и жительница Махачкалы Патимат. "Если решать проблему, то это нужно делать всем властям вместе. Чтобы эти все стоки хотя бы почистили, чтобы вода хоть куда-то уходила, она же вся наверху стоит", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинка уточнила, что передвигается по городу на собственном автомобиле и вчера каких-либо "аномальных затоплений" тех улиц, по которым проезжала, она не заметила. Но, по ее словам, при каждом дожде наблюдается затопление улиц Редукторного поселка и части проспекта Акушинского.

Жительница Махачкалы Асият пожаловалась, что практически после каждого длительного дождя махачкалинские улицы "невозможно бывает перейти". «Практически каждый год это повторяется, когда дожди начинаются. Два дня шли дожди. У нас город не готов к всяким аномальным воздействиям природы. Пробки были ужасные. Нужно было переплывать дороги», - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Местная жительница Диана сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что вчера, 16 октября, из-за дождей пришлось приостановить работу на стройке. «У нас вчера на стройку рабочий не вышел, так как не смог доехать", - сказала она.

По словам Дианы, сама она передвигается на автомобиле и видела, как вчера на проспекте Ахметхана Султана стояли заглохшие машины. "У меня высокая машина, мне нормально, а здесь были машины, которые заглохли", - рассказала жительница города.

Житель Махачкалы Абдул считает, что вопрос с ливневой канализацией должен быть решен "первостепенно", так как с начала осени до конца весны обычно идут дожди, и пешеходам приходится искать, где перейти дорогу, так как это не всегда возможно на пешеходном переходе.

Среди самых затапливаемых во время дождя улиц житель Махачкалы назвал проспект Акушинского, проспект Петра Первого, некоторые участки проспекта имама Шамиля. Сегодня в городе нет таких масштабных подтоплений, как вчера, однако часть городских улиц остаются подтопленными, рассказал житель города корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинец Идрис в числе мест, где регулярно наблюдается подтопление, назвал перекресток проспекта Ленина и улицы Гамидова, улицу Бейбулатова и район поселка Турали. По его словам, местные жители "уже отчаялись ждать от администрации каких-либо мер", поэтому не сообщают властям о подтоплениях так часто, как раньше. "Потому что знают, что изменений никаких не будет, что администрация в силу каких-то объективных или субъективных причин не может решить проблему с ливневой канализацией", - сказал Идрис корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что сегодня ситуация с затоплением улиц "менее критична, чем вчера".

В Махачкале есть ряд проблемных мест, которые подтапливаются во время обильных осадков, а существующие инженерная инфраструктура не выдерживает нагрузок, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы мэрии.

По ее словам, проведенная ранее работа по «расчистке засыпанных шахт» значительно улучшила пропускную способность ливневой канализации, но полностью исключить подтопление улиц проведением таких работ не удается.

Сейчас проводится конкурс по выбору организации, которая «проведет капитальный ремонт ливневых сетей от путепровода на пересечении проспектов Гамзатова и Петра Первого до конечной точки сброса», сказала представитель мэрии.

Также, по ее словам, будут отремонтированы проблемные участки в том числе на улицах Бейбулатова, Азизова, части проспекта Петра Первого и улицы Ибрагимовой. "Проведение ремонта позволит восстановить пропускную способность ливневых сетей и минимизировать подтопления на указанных локациях", - отметил представитель мэрии, добавив, что ремонтные работы планируется начать 27 октября.

В случае, если в результате подтопления причинен ущерб людям либо юридическим лицам, они имеют право требовать компенсацию причинённого ущерба, отметил представитель правозащитной организации «Монитор ЖКХ», юрист Сулейман Сулейманов.

По его словам, если человек обнаружил, что после подтопления причинен ущерб дому либо хозяйственным постройкам, то он должен вызвать МЧС, а если автотранспорту – то ГИБДД. Приехавшие на место сотрудники должны будут зафиксировать причинённый ущерб составлением соответствующего акта, после чего пострадавший должен обратиться с заявлением в администрацию города, приложив к этому заявлению акт, составленный работниками МЧС или ГИБДД при выезде.

Если выплаты причинённого ущерба не удалось добиться в досудебном порядке, то нужно обращаться в суд, отметил юрист, пояснив, что суд с большой долей вероятности назначит соответствующую экспертизу, на решение которой в том числе будет опираться при вынесении решения.

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