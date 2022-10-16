13 вузов ЮФО и СКФО вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений России

16 октября 2022, 06:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В рейтинг 100 лучших высших учебных заведений России попали по три вуза из Ростовской области и Краснодарского края, два из Астраханской области и по одному из Дагестана, Чечни, Адыгеи, Волгоградской области и Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтингового агентства RAEX в число 100 лучших вузов России в 2022 году попали три университета из Ростовской области, по два из Волгоградской области и Ставропольского края и один из Кабардино-Балкарии.

Онлайн-платформа по поиску работы и подбору сотрудников hh.ru опубликовала 15 октября рейтинг вузов России в 2022 году. Он разрабатывался с учетом положения вуза на рынке труда и уровня подготовки квалифицированных трудовых ресурсов. Учитывалась популярность вуза в регионе (доля выпускников вуза к общему числу выпускников вузов региона), востребованность выпускников у работодателей, уровень ожидаемых выпускниками зарплат по резюме и текущая их трудоустроенность.

Среди вузов регионов Юга России самый большой балл набрал Донской государственный технический университет в Ростове-на-Дону. Он расположился на 23 месте (102,9 балла). Следом за ним идет Дагестанский государственный университет (24 место и 102,8 балла).

В 100 лучших вузов России вошли и другие высшие учебные заведения России. На 26 месте - Кубанский государственный университет (102,6 балла), на 28 - Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (102,4 балла), на 29 - Международный инновационный университет в Краснодаре (102,4 балла), на 33 месте - Грозненский государственный нефтяной технический институт имени академика М.Д. Миллионщикова (102,2 балла), на 37 месте - Майкопский государственный технологический университет (102,1 балла), на 48 месте - Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону (101,9 балла), на 49 месте - Волгоградский государственный технический университет (101,9 балла), на 55 месте - Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе (101,8 балла).

64 место рейтинга занял Астраханский государственный технический университет (101,7 балла), 83 место - Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева (101,3 балла), 98 - Академия маркетинга и социально-информационных технологий в Краснодаре (100,9 балла).

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