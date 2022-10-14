Две жительницы Нальчика заподозрены в дискредитации армии

14 октября 2022, 15:43

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Протоколы в отношении Беллы Батаевой и Светланы Семеновой по статье о дискредитации армии поступили в Нальчикский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. Так, к штрафу в 30 тысяч рублей была приговорена Олеся Зассеева из Майского. Она обжаловала приговор, но затем отозвала апелляционную жалобу.

В Нальчикский городской суд поступили два административных протокола по статье о дискредитации действий российских военных. Протокол в отношении Беллы Батаевой поступил в суд 6 октября, сегодня на сайте суда опубликована информация о дате судебного заседания - дело будет рассмотрено 24 октября, следует из каточки дела.

На этот же день назначено и рассмотрение административного дела по статье о дискредитации в отношении Светланы Семеновой, говорится в карточке дела на сайте суда.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.