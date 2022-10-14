14 октября 2022, 15:43

Две жительницы Нальчика заподозрены в дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протоколы в отношении Беллы Батаевой и Светланы Семеновой по статье о дискредитации армии поступили в Нальчикский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. Так, к штрафу в 30 тысяч рублей была приговорена Олеся Зассеева из Майского. Она обжаловала приговор, но затем отозвала апелляционную жалобу.

В Нальчикский городской суд поступили два административных протокола по статье о дискредитации действий российских военных. Протокол в отношении Беллы Батаевой поступил в суд 6 октября, сегодня на сайте суда опубликована информация о дате судебного заседания - дело будет рассмотрено 24 октября, следует из каточки дела.

На этот же день назначено и рассмотрение административного дела по статье о дискредитации в отношении Светланы Семеновой, говорится в карточке дела на сайте суда.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд в Нальчике оштрафовал участницу акции против мобилизации", "Силовики составили 20 протоколов после акций против мобилизации в Нальчике", "Житель Волгоградской области обвинен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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