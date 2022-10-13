13 октября 2022, 13:31

Кисловодский военврач возвращен из украинского плена

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Кисловодска Мурат Карабашев после обмена пленными с украинской стороной доставлен в госпиталь в Луганске, сообщила его сестра.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября в военкомате подтвердили родственникам лейтенанта Мурата Карабашева, что он находится в плену на Украине.

Семья Карабашевых родом из Карачаево-Черкесии, сам 23-летний Мурат Карабашев уроженец Кисловодска. В воинской части в Наро-Фоминске Карабашев как военврач служил с 1 августа, а 25 августа поступило распоряжение отправиться в зону военной операции, и его отправили в медицинскую роту. На линии украинского Минобороны сестре Мурата сообщили, по ее словам, что в отношении него соблюдаются все права военнопленного согласно Женевской конвенции.

Мурата Карабашева после обмена пленными передали российской стороне, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сестра военврача Тамилла Карабашева. "Он пробыл в плену 15 дней. На 16-й день его под конвоем отвезли и передали российской стороне. Других деталей не сообщают", - сказала она.

По словам Тамиллы, ее брат сейчас находится в Луганске на лечении. "Он сегодня нам позвонил. У него две раны. Одна чистая в плече, другая рана - осколки в лопатке. Рану гранулируют, перевязки делают. Мурат сказал, что перевезут сначала в Ростов, потом в Москву. Но когда - неизвестно", - отметила Тамилла Карабашева.

Жалоб у Мурата нет, добавила его сестра. "В плену не издевались, не били. На Украине он сначала был в госпитале, потом в СИЗО", - сказала она.

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Примечание:

"Число погибших на Украине жителей юга России превысило 750", "Первые партии мобилизованных отправились из городов юга России", "Семьям мобилизованных на Ставрополье назначена разовая выплата 50 тысяч рублей".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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