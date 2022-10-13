Кисловодский военврач возвращен из украинского плена

13 октября 2022, 13:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Кисловодска Мурат Карабашев после обмена пленными с украинской стороной доставлен в госпиталь в Луганске, сообщила его сестра.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября в военкомате подтвердили родственникам лейтенанта Мурата Карабашева, что он находится в плену на Украине.

Семья Карабашевых родом из Карачаево-Черкесии, сам 23-летний Мурат Карабашев уроженец Кисловодска. В воинской части в Наро-Фоминске Карабашев как военврач служил с 1 августа, а 25 августа поступило распоряжение отправиться в зону военной операции, и его отправили в медицинскую роту. На линии украинского Минобороны сестре Мурата сообщили, по ее словам, что в отношении него соблюдаются все права военнопленного согласно Женевской конвенции.

Мурата Карабашева после обмена пленными передали российской стороне, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сестра военврача Тамилла Карабашева. "Он пробыл в плену 15 дней. На 16-й день его под конвоем отвезли и передали российской стороне. Других деталей не сообщают", - сказала она.

По словам Тамиллы, ее брат сейчас находится в Луганске на лечении. "Он сегодня нам позвонил. У него две раны. Одна чистая в плече, другая рана - осколки в лопатке. Рану гранулируют, перевязки делают. Мурат сказал, что перевезут сначала в Ростов, потом в Москву. Но когда - неизвестно", - отметила Тамилла Карабашева.

Жалоб у Мурата нет, добавила его сестра. "В плену не издевались, не били. На Украине он сначала был в госпитале, потом в СИЗО", - сказала она.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.