Владикавказец заподозрен в надругательстве над флагом России

03 октября 2022, 14:47

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Житель Владикавказа разместил в соцсети публикацию с надругательством над государственным символом, предположили следователи.

По версии силовиков, 40-летний житель Владикавказа разместил на своей странице в соцсети публикации, содержащие "материалы, в том числе иллюстрированного характера, с признаками надругательства над официальными государственными символами РФ", сообщила сегодня пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Публикацию владикавказца обнаружили сотрудники ЦПЭ и УФСБ. Дело возбуждено по статье 329 УК РФ «Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации». "Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Житель Владикавказа подозревается в надругательстве над флагом России, уточняет сегодня в своем Telegram-канале "KрыльяTV".

Статья 329 УК РФ предусматривает до года лишения свободы.

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