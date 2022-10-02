02 октября 2022, 01:44

Противопехотная мина времен Великой Отечественной войны найдена на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рабочие, ведущие работы в окрестностях станицы Курчанской в Темрюкском районе, выкопали противопехотную мину времен Великой Отечественной войны.

Землекопы, нашедшие ржавый боеприпас, обратились в полицию, на место находки приехали сотрудники ОМОНа.

Они выяснили, что найденная мина является противопехотной выпрыгивающей осколочной миной кругового поражения. Такие мины, используемые во время Великой Отечественной войны немцами, солдаты назвали "миной-лягушкой", пишут 1 октября "Юга.ру."

Найденная мина была уничтожена взрывотехниками Росгвардии по Краснодарскому краю, сообщает 93.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе в ростовском городе Зверево 17-летний юноша нашел гранату и решил разобрать дома. Граната взорвалась, молодой человек погиб.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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