Противопехотная мина времен Великой Отечественной войны найдена на Кубани

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Рабочие, ведущие работы в окрестностях станицы Курчанской в Темрюкском районе, выкопали противопехотную мину времен Великой Отечественной войны.

Землекопы, нашедшие ржавый боеприпас, обратились в полицию, на место находки приехали сотрудники ОМОНа.

Они выяснили, что найденная мина является противопехотной выпрыгивающей осколочной миной кругового поражения. Такие мины, используемые во время Великой Отечественной войны немцами, солдаты назвали "миной-лягушкой", пишут 1 октября "Юга.ру."

Найденная мина была уничтожена взрывотехниками Росгвардии по Краснодарскому краю, сообщает 93.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе в ростовском городе Зверево 17-летний юноша нашел гранату и решил разобрать дома. Граната взорвалась, молодой человек погиб.

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