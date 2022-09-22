Офицер полиции на Кубани осужден за получение взятки

22 сентября 2022, 07:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил к четырем годам колонии замначальника отдела ГИБДД в Апшеронском районе, признав его виновным в получении 100 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы.

Суд пришел к выводу, что замначальника отдела ГИБДД ОМВД по Апшеронскому району в апреле 2019 года исполнял обязанности начальника отдела, и к нему обратился заместитель гендиректора одного из транспортных предприятий по вопросу проезда грузовиков через пост автоматизированной системы весового контроля. Офицер полиции потребовал 100 тысяч рублей "за беспрепятственный проезд двух автомобилей предприятия по территории Апшеронского района". Позднее обвиняемый получил от представителя компании эти деньги, которыми "распорядился по своему усмотрению", сообщила пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

Обвиняемый признан виновным получении взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК РФ) и приговорен к четырем годам колонии общего режима. "Ему также назначен штраф в доход государства в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 500 000 тысяч рублей, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с выполнением властных, организационно-распорядительных и контролирующих функций, а также замещать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении, размещенном 21 сентября на сайте ведомства.

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