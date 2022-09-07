Суд поддержал решение властей Калмыкии не включать Санджинову в состав избиркома

07 сентября 2022, 20:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Элистинский городской суд отказался удовлетворить два иска регионального отделения КПРФ, в которых партия оспаривала решения главы Калмыкии и Народного хурала не включать юриста Оксану Санджинову в новый состав избиркома Калмыкии. Санджинова назвала решения судей предсказуемыми.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля парламент Калмыкии большинством голосов решил не включать в новый состав избиркома республики члена комиссии с правом решающего голоса, юриста Оксану Санджинову. Депутаты усомнились в ее деловой репутации. Глава калмыцкого отделения КПРФ заявил, что власти незаконно лишили партию единственного представителя в избирательной комиссии.

Согласно законодательству, Народный хурал (парламент) Калмыкии назначает шесть членов избиркома с правом решающего голоса. Не менее трех из них назначаются на основе предложений от парламентских партий, один – по предложению ЦИК, пояснил глава комитета парламента по вопросам законодательства, законности, государственного устройства и местного самоуправления Михаил Мутулов, выступая перед депутатами на сессии парламента. По его словам, комитет рассмотрел семь кандидатур, в том числе кандидатуры, предложенные партиями "Новые люди", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ. Кроме того, своих кандидатов предложили ЦИК, общественное движение "Союз женщин Калмыкии" и Элистинское городское собрание. Вторую половину состава избиркома республики формирует глава Калмыкии. Указ о назначении шести членов комиссии был опубликован на сайте главы региона 12 июля.

Калмыцкому отделению КПРФ не удалось оспорить в суде решения главы Калмыкии Бату Хасикова и Народного хурала о формировании состава избиркома республики, сообщила сегодня в своем Telegram-канале юрист Оксана Санджинова, которую власти решили не включать в новый состав избирательной комиссии.

Санджинова назвала решения судей предсказуемыми, при этом "хорошими", поскольку, по ее словам, они оставляют "простор для обжалования". "Лепили в спешке, не вникая, как и рассматривали дела. Объяснения в суде представителей главы, хурала, избиркома - готовый сборник мемов", - написала юрист.

В подтверждение своих слов она опубликовала два скриншота. Согласно копии решения судьи по иску к парламенту, в резолютивной части пропущено слово "отказать", после чего указано, что "в окончательной форме" решение принято 6 сентября. На сайта суда, как следует из другого скриншота, ошибочно сообщалось, что иск к Народному хуралу "удовлетворен".

Состав Избирательной комиссии Калмыкии назначается на пять лет. Оксана Санджинова стала членом избиркома с правом решающего голоса 16 декабря 2020 года – вместо представителя КПРФ Матвея Нурова, назначенного в 2017 году и прекратившего полномочия по собственному желанию. Полномочия Санджиновой истекают вместе с полномочиями всего состава комиссии - в день первого заседания нового состава.

Во время обсуждения кандидатуры Санджиновой на заседании комитета Народного хурала по вопросам законодательства, законности, государственного устройства и местного самоуправления 11 июля "было рассмотрено обращение гражданина, которым ставится под сомнение деловая репутация, профессионализм данного кандидата, приводятся доводы о ранее зафиксированных органами признаках совершения преступлений", сообщил глава комитета Михаил Мутулов.

Он указал, что в отношении Санджиновой сотрудники полиции проводили административное расследование "по факту проведения одиночного пикета в поддержку и защиту Алексея Навального*", которое было прекращено в виду "малозначительности правонарушения". Кроме того, член избиркома от КПРФ привлекалась к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, напомнил Мутулов.

Народный хурал обязан был предложить на утверждение кандидатуру Санджиновой, заявил "Кавказскому узлу" зампред парламента Калмыкии, глава фракции КПРФ Николай Нуров 13 июля. "Последний день подачи документов был 28 июня. На 18.00 мск было зарегистрировано шесть кандидатур. В тот день я дождался окончания рабочего дня, после чего уехал в командировку. Теперь выясняется, что они каким-то образом включили седьмую кандидатуру (которую включили в состав избиркома вместо Санджиновой - прим. "Кавказского узла")", - объяснил тогда Нуров.

Партия осталась без своего единственного представителя в избиркоме республики, констатировал руководитель калмыцкого отделения КПРФ. Решение хурала он назвал "уроком". "У меня чувство, что меня просто обманули. Нельзя быть таким доверчивым. Но мне казалось, что со мной так не поступят – хотя бы в силу моего возраста", - сказал зампред хурала.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.