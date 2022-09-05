Военный из Волгоградской области погиб на Украине

05 сентября 2022, 16:36

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Танкист из села Зензеватка Владик Асрян погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ольховского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 89 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что младший сержант Антон Дудкин стал 88-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Зензеватка Владик Асрян погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ольховского района. Асрян родился в 2000 году в Армении, однако уже с 2001 года жил в селе Зензеватка Ольховского района. В 2018 году был призван в армию, после заключил контракт. С 24 февраля участвовал в специальной военной операции на территории Украины в танковой бригаде. Прощание с погибшим состоится 6 сентября, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 89 волгоградцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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