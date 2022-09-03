Военный из Волгоградской области погиб на Украине

03 сентября 2022, 16:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Антон Дудкин погиб на Украине, сообщила администрация Котельниковского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 88 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что майор Алексей Осокин стал 87-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Мемориальная доска установлена на здании школы № 5, в которой учился погибший на Украине младший сержант Антон Дудкин, сообщила 2 сентября администрация Котельниковского района в своем Telegram-канале.

Антон Дудкин был похоронен в родном селе в конце июня, сообщило сегодня издание "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 88 волгоградцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.