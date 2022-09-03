Власти Табасаранского района сообщили о гибели земляка на Украине

03 сентября 2022, 18:18

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Мемориальная доска открыта в школе села Тинит, где учился погибший на Украине Найбулла Шихалиев, сообщила сегодня администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 208 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что уроженец села Ленинаул Расул Идрисов стал 207-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В 18 школах Табасаранского района сегодня открыты мемориальные доски в память о погибших на Украине земляках. В частности, в школе села Тинит была установлена доска в память о Найбулле Шихалиеве, сообщила сегодня администрация Табасаранского района в своем Telegram-канале . Другие сведения о погибшем в сообщении не указаны.

С начала военной операции погибли 34 уроженца Табасаранского района, говорится в другом сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 208 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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