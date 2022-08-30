Уроженец Дагестана погиб на Украине

30 августа 2022, 12:03

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Шамиль Османов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Гергебильского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 201 уроженца Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Рчаб Абдурахманов стал 200-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Кикуни Шамиль Османов погиб на Украине, 29 августа его брату передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Гергебильского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 201 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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