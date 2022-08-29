Меняйло потребовал набрать отряды добровольцев для отправки на Украину

29 августа 2022, 16:59

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Руководителям районов Северной Осетии следует сформировать отряды добровольцев для отправки на Украину, это новый критерий оценки работы муниципальных чиновников, заявил глава республики Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня на аппаратном заседании поручил районным администрациям сформировать новые подразделения в дополнение к двум батальонам, уже задействованным в военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

Он отметил, что поручение согласовано с Минобороны. "Сформируйте у себя в районах именные подразделения: взвод, роту, батарею. Мы сейчас формируем еще один отряд… Всем необходимым - начиная от экипировки, и заканчивая вооружением - мы их обеспечим", - сказал глава республики.

Сейчас в военной операции участвуют два осетинских батальона, один из них находится на Украине четыре месяца, второй - второй месяц. "Наши два отряда, которые там находятся, являются связующим звеном, которые находятся на передовой… Из отряда «Алания» представили к госнаградам уже более 19 человек. Часть людей пойдет на доукомплектование действующих подразделений, а остальная - на вновь формируемые отряды. Поэтому активизируйте эту работу", - цитирует Меняйло агентство.

Сергей Меняйло уточнил, что главам районов необходимо подготовить "именные" подразделения добровольцев. "Для районов это будет большой гордостью, если в наших батальонах будут именные отряды – «Алагир», «Ногир»… В составе наших формирований есть даже бойцы из Дальнего Востока, Сибири, но на 70% они состоят из осетинских воинов", - приводит его слова "ОсНова".

Глава республики поручил руководителям районов уже в пятницу (2 сентября) доложить о промежуточных итогах формирования отрядов добровольцев. "Оценка вашей деятельности с точки зрения поддержки наших земляков будет в том числе, исходя из комплектования подразделений", - цитирует издание главу региона.

"Кавказский узел" писал также, что ранее было объявлено о создании подразделений для отправки на Украину в других регионах, в том числе в СКФО и ЮФО. Так, 24 июня представители властей Ингушетии сообщили о наборе контрактников в ингушскую роту. 22 июня военком Калмыкии объявил о формировании калмыцкого подразделения для участия в военной операции. По его словам, Минобороны России одобрило создание воинского формирования. Власти Калмыкии решили таким образом показать преданность Кремлю, предположил местный активист Валерий Бадмаев.

Рамзан Кадыров 26 июня сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. О целях создания военного полка спецназа Кадыров не сообщил, но добавил, что "это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.