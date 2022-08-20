Открылись пункты пропуска на границе Южной Осетии и Грузии

20 августа 2022, 17:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С сегодняшнего дня на 10 дней открыты пункты пропуска на границе Южной Осетии и Грузии. Совет безопасности Южной Осетии постановил ежемесячно разрешать пересечение границы с Грузией жителям Ленингорского и Дзауского районов.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2019 года КГБ Южной Осетии объявил о закрытии пунктов пропуска на границе с Грузией на неопределенное время, объяснив это "нагнетанием напряженности" со стороны властей Грузии. Этому предшествовала установка грузинскими военными блокпоста в районе села Цнелис (осетинское название – Уиста). 1 октября 2019 года на встрече в Эргнети Грузия ответила отказом на требование Южной Осетии убрать блокпост. Югоосетинская сторона также не согласилась пойти на уступки. 20 апреля президент Южной Осетии Анатолий Бибилов распорядился по случаю празднования Пасхи открыть на пять дней закрытые уже более двух лет КПП на границе с Грузией, затем пункты пропуска открывались с 13 по 17 июня в связи с религиозным праздником Ломисы дзуар.

Сегодня открылись пункты пропуска для жителей Ахалгорского (осетинское название – Ленингорского) и Джавского (осетинское название – Дзауского) районов, неподконтрольных правительству Грузии, сообщило агентство "Новости Грузия".

Решение о возобновлении работы пропускных пунктов на границе с Грузией были приняты на заседании Совета безопасности Южной Осетии. Совет решил "разрешить въезд в Республику Южная Осетия и выезд в Грузию с 20-го по 30-ое число каждого месяца через места пересечения государственной границы "Раздахан" и "Переу" жителям Ленингорского и Дзауского районов (...) по специальным пропускам, дающим право на пересечение государственной границы", – сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

"В связи с тем, что длительный период места пересечения государственной границы были закрыты, было принято решение разрешить пересечение границы с Грузией до 30 ноября по пропускам с истекшим сроком действия, говорится в сообщении на сайте президента от 18 августа.

Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, заявила в 2019 году международная правозащитная организация Amnesty International в докладе "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном также на "Кавказском узле".

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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