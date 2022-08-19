Комик Лолаева из Северной Осетии оштрафована за дискредитацию армии

19 августа 2022, 18:12

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Ариана Лолаева оштрафована на 50 тысяч рублей, суд во Владикавказе признал ее записи в сети дискредитацией российских военных. Понятие "дискредитации" сформулировано в законе расплывчато, что допускает его крайне широкую трактовку, указал адвокат Лолаевой Султан Тельхигов.

Как писал "Кавказский узел", в суд Владикавказа поступило административное дело в отношении местной жительницы Арианы Лолаевой, обвиняемой в дискредитации Вооруженных сил России.

Стендап-комик Арианы Лолаева оштрафована по статье о дискредитации армии за публикации в Instagram* и Telegram, о действиях российских военных на Украине, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"**.

Как следует из постановления Промышленного районного суда Владикавказа, Лолаева на заседание не пришла, ее представлял адвокат Султан Тельхигов. Он заявил, что его подзащитная "воспользовалась своим правом на свободное выражение мнения, включающее в себя право придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей".

Адвокат указал на неопределенность статьи о дискредитации российской армии. "Определения понятий "дискредитация" (...) закон не содержит, непонятно также, какие именно "публичные действия" будут "дискредитировать" применение вооруженных сил. Таким образом, применяемый в настоящем деле закон не является понятным для граждан; сформулирован без достаточной степени ясности и предсказуемости, чтобы предполагать, за какие конкретно выражения и действия последует санкция; сформулирован таким образом, что предоставляет правоприменителю широкую степень усмотрения при его применения", - приводятся слова Тельхигова в решении суда.

Однако суд признал Лолаеву виновной и назначил штраф 50 тысяч рублей, говорится в решении, которое было опубликовано на сайте суда 12 августа.

4 августа решение было обжаловано в вышестоящем суде, апелляцию направило "должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении", говорится в карточке дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 9 октября 2021 года стендап-комики Саша Ни и уроженка Владикавказа Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки, касающиеся осетин, которые были произнесены во время Roast Battle-2020. Даже после двух публичных извинений за шутки об осетинах Ариане Лолаевой продолжали поступать угрозы, сообщила ее тетя. Соцсети стали площадкой для безнаказанной травли, а публичные унижения вслед за Чечней и Дагестаном входят в практику и в Северной Осетии, указали аналитики.

Видео с кадрами Roast Battle-2020 было опубликовано, в частности, на странице pozor_ossetia в Instagram. В нем Александр Ни отпускает непристойные шутки в адрес Арианы Лолаевой, подчеркивая ее национальность. В своем выступлении комик провел аналогию между осетинским пирогом и женскими половыми органами. "Прозвучала шутка в мой адрес, которая задела чувства моих соотечественников. Я не в первый раз сталкиваюсь с травлей в интернете, но в этой ситуации я абсолютно понимаю ее резонность, я осознаю причину гнева и недовольства людей", - покаялась тогда Ариана Лолаева.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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