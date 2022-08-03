Житель Волгоградской области оштрафован за пацифистский пост в соцсети

03 августа 2022, 22:56

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Суд в Волгоградской области назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Дмитрию Евсееву, посчитав его пост в соцсети подрывающим доверие к проведению спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего критики российской спецоперации на Украине в России, в том числе в Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 22 июля суд в Волгограде назначил два штрафа по 15 тысяч рублей бюджетнику Данилу Зеленскому за размещение двух видеороликов в соцсети.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, часть 2 (те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий) – до 100 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, сказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

О том, что Киквидзенский райсуд Волгоградской области оштрафовал на 30 тысяч рублей Дмитрия Евсеева, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно решению суда, опубликованному на его сайте, Евсеев разместил в социальной сети "Одноклассники" "видеозапись, подрывающую доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР". Это было выявлено начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Волгоградской области. В суд Евсеев не явился, при допросе ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие и признал вину, говорится в решении суда, которое было принято 11 июля, а опубликовано сегодня.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.