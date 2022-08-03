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03 августа 2022, 03:30

Подозреваемый в экстремизме задержан в Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Малгобеке задержан мужчина, разыскиваемый за организацию деятельности экстремистской организации, сообщила полиция.

Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии совместно с сотрудниками УФСБ России по республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в Малгобеке гражданина, разыскиваемого за совершение преступления по части 1 статьи 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации, максимальное наказание - лишением свободы на срок до десяти лет), сообщила 2 августа пресс-служба МВД по Ингушетии в релизе на ведомственном сайте. 

Мужчина водворён в изолятор временного содержания.

Имя задержанного и детали предъявленного ему обвинения не сообщаются. 

Комментариями задержанного и его адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел" ранее, Кизилюртовский районный суд Дагестана признал виновными по делу о публикации в интернете призывов к экстремизму жителя села Кироваул М. Абдулаева. Он приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полицейские сообщили суду о своих действиях во время митинга в Магасе", "Краснодарская активистка назвала пыткой условия заключения", "Суд в Магасе прекратил еще одно дело муфтия Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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