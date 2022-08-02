02 августа 2022, 23:59
Суд встал на сторону владикавказца в споре о компенсации за утрату зрения в СИЗО Нальчика
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Кассационный суд постановил пересмотреть сумму компенсации жителю Владикавказа Рамазану Худайнатову, который ослеп на оба глаза во время пребывания в следственном изоляторе Нальчика.
70-летний житель Владикавказа Рамазан Худайнатов обратился в Пятый кассационный суд в Пятигорске с жалобой на решение Нальчикского городского суда, так как его не устроил размер присужденной компенсации.
В жалобе в Нальчикский горсуд истец заявил, что в результате содержания под стражей в нальчикском СИЗО в течение полугода он полностью ослеп на оба глаза. Худайнатов потребовал три миллиона рублей компенсации за вред здоровью и незаконное содержание под стражей, а также ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума. В решении суда от 30 ноября 2021 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что суд постановил выплатить Худайнатову 500 тысяч рублей, а в требовании об установлении ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума отказал, посчитав его необоснованным.
В августе 2018 года в отношении Худайнатова было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, 8 ноября 2018 года он был задержан, его арестовали на два месяца, следует из решения суда.
В дальнейшем мера пресечения в отношении Худайнатова неоднократно продлевалась, в общей сложности он пробыл в СИЗО по 8 мая 2019 года, в результате суд назначил ему восемь месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве.
К моменту ареста у Худайнатова уже имелись проблемы с глазами - в 2005 году ему была проведена операция в Краснодарском филиале клиники академика Фёдорова по поводу глаукомы, говорится в судебном постановлении. Во время нахождения в СИЗО зрение у Худайнатова ухудшалось, и его защита ходатайствовала о медицинском освидетельствовании арестованного и изменении ему меры пресечения, сославшись на Уголовно-процессуальный кодекс, который позволяет при выявлении у заключенного тяжелого заболевания изменить ему меру пресечения. Врачебная комиссия Республиканской клинической больницы дважды освидетельствовала Худайнатова и оба раза вынесла заключение, что у обвиняемого "не установлено наличия тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей", указано в документе.
"Вместе с тем по результатам первого медицинского освидетельствования от 3 декабря 2018 года, у Худайнатова Р.Ч. диагностировано "полное отсутствие зрения на правый глаз и острота зрения на левом глазу со значением 0,04", а по результатам повторного медицинского освидетельствования от 25 марта 2019 года, диагностированы "полное отсутствие зрения на правый глаз и светоощущение с неправильной светопроекцией левого глаза", - говорится в решении суда.
В документе указывается, что болезни глаз, сопровождающиеся полной слепотой, согласно постановлению правительства РФ от 14 января 2011 года включены в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. В результате в апреле 2019 года родные Худайнатова обратились к независимым экспертам. Специалист пришел к выводу, что у Худайнатова диагностирована "полная слепота обоих глаз". "Независимое судебно-медицинское исследование было проведено по результатам исследования двух заключений о состоянии здоровья Худайнатова Р.Ч., выданных врачебной комиссией ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" МЗ по КБР", - указано в решении суда. По этому факту следственный отдел в Нальчике расследует уголовное дело по факту халатного исполнения своих должностных обязанностей членами врачебной комиссии.
8 мая 2019 года на основании экспертного заключения Худайнатов был освобожден из-под стражи, ему установили первую группу инвалидности. Худайнатов считает, что "при проведении данных медицинских освидетельствований имели место либо профессиональная некомпетентность должностных лиц врачебной комиссии, участвующих в его проведении, либо преступная халатность таких должностных лиц, либо наличие иной заинтересованности". Он указал в иске, что только только благодаря людям, которые находились с ним в камере, он мог принимать пищу, посещать прогулочный дворик. "За время этих прогулок я много раз ударялся о стены, так как была нарушена ориентация в пространстве", - пожаловался пожилой человек.
На решение Нальчикского горсуда подало апелляционную жалобу и управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарии. Ведомство посчитало, что возмещать вред должно министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии, источником финансирования которого является бюджет республики.
Верховный суд, куда ранее обратился Худайнатов с жалобой на решение Нальчикского горсуда, оставил решение первой инстанции без изменения.
Сегодня Пятый кассационный суд удовлетворил жалобу Худайнатова. "Решение суда первой инстанции отменено с направлением на новое рассмотрение", - говорится в карточке дела на сайте суда.
"Кавказский узел" также писал, что в июле Страсбургский суд обязал российские власти выплатить по 15 тысяч евро Алиму Хоконову из Кабардино-Балкарии и Христофору Головатову из Ростова-на-Дону в качестве компенсации за неоказание медпомощи в колонии.
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Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"