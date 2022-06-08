Зампрокурора Таганрога получил три года колонии за взятку

08 июня 2022, 13:30

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Суд признал бывшего заместителя прокурора Таганрога Виктора Плюшкина виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года в суд было направлено дело заместителя прокурора Таганрога Виктора Плюшкина. Он был задержан 8 марта по подозрению в получении взятки. Также был задержан и местный житель, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве. Прокуратура Таганрога нашла несколько нарушений в работе торговца питьевой водой, после чего, по версии следствия, зампрокурора города Виктор Плюшкин за взятку в 100 тысяч рублей пообещал предпринимателю не привлекать его к ответственности. После задержания Плюшкин был уволен из прокуратуры.

Таганрогский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Таганрога Виктора Плюшкина, обвиняемого во взяточничестве. В суде Плюшкин свою вину не признал, сообщила сегодня пресс-служба Таганрогского горсуда.

Приговором Таганрогского городского суда Плюшкин был признан виновным в получении взятки. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил на два года права занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе, говорится в сообщении на сайте суда.

Уголовное дело поступило в Таганрогский городской суд 21 сентября 2021 года, состоялось 19 заседаний суда. Приговор был вынесен 7 июня, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариев от осужденного или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

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