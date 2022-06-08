Житель Ингушетии заподозрен в дискредитации военных

08 июня 2022, 03:25

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Ингушские силовики нашли в соцсети комментарий местного жителя и сочли его дискредитацией российских военных. Против автора публикации возбуждено административное дело, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", силовики Юга России и Северного Кавказа регулярно отчитываются о привлечении к ответственности активистов и местных жителей по статьям о дискредитации российских военных и распространении о них фейков. Так, 28 апреля МВД Ингушетии сообщило о том, что два местных жителя заподозрены в дискредитации Вооруженных сил России из-за их комментариев в соцсетях.

Статья 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях" была внесена в КоАП 4 марта. Первая часть статьи предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей, вторая часть – до 100 тысяч рублей.

При мониторинге интернета сотрудники полиции Ингушетии совместно с коллегами из республиканского управления ФСБ выявили случай дискредитации Вооруженных сил России со стороны местного жителя, информировало 7 июня МВД по Ингушетии на своем сайте.

В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и влекущего для граждан наказание в виде штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, отметило ведомство.

В сообщениях при этом нет более подробных сведений, не указано имя подозреваемого и не приведены детали о публикации, которую он разместил на странице в соцсети.