08 июня 2022, 03:25
Житель Ингушетии заподозрен в дискредитации военных
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Ингушские силовики нашли в соцсети комментарий местного жителя и сочли его дискредитацией российских военных. Против автора публикации возбуждено административное дело, сообщили в МВД.
Как писал "Кавказский узел", силовики Юга России и Северного Кавказа регулярно отчитываются о привлечении к ответственности активистов и местных жителей по статьям о дискредитации российских военных и распространении о них фейков. Так, 28 апреля МВД Ингушетии сообщило о том, что два местных жителя заподозрены в дискредитации Вооруженных сил России из-за их комментариев в соцсетях.
Статья 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях" была внесена в КоАП 4 марта. Первая часть статьи предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей, вторая часть – до 100 тысяч рублей.
При мониторинге интернета сотрудники полиции Ингушетии совместно с коллегами из республиканского управления ФСБ выявили случай дискредитации Вооруженных сил России со стороны местного жителя, информировало 7 июня МВД по Ингушетии на своем сайте.
В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и влекущего для граждан наказание в виде штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, отметило ведомство.
В сообщениях при этом нет более подробных сведений, не указано имя подозреваемого и не приведены детали о публикации, которую он разместил на странице в соцсети.
Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"