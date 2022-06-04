Силовики сорвали пацифистский пикет жителя Хасавюрта

04 июня 2022, 23:55

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Житель Хасавюрта вышел к мемориалу "Холм славы" с пацифистским плакатом. Силовики доставили пикетчика в отдел полиции, откуда после опроса отпустили без предъявления обвинений.

Как писал "Кавказский узел", активисты в разных регионах России, в том числе и на юге страны, периодически выходят на акции против проведения военной спецоперации на Украине, за что привлекаются к ответственности по статье о дискредитации российской армии. По этой же статье в Дагестане 18 мая был признан виновным местный житель Увайс Гаджиев за комментарий в Telegram-канале.

В Хасавюрте задержали, а затем отпустили пикетчика, который стоял с пацифистским плакатом у мемориала "Холм славы", посвященного победе в Великой Отечественной войне, сообщил сегодня со ссылкой на самого активиста правозащитный проект "ОВД-инфо"*. При этом свои личные данные мужчина пожелал не раскрывать.

После задержания участника одиночного пикете доставили в городской отдел полиции. "Водили из кабинета в кабинет. Угрожали и все по списку. Допрашивали сотрудники [Центра] по борьбе с экстремизмом. Телефон отобрали, все прошерстили. Ну и нашли до чего докопаться. Но отпустили без протокола", - процитировал активиста telegram-канал правозащитников.

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**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.