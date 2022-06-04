04 июня 2022, 23:55

Силовики сорвали пацифистский пикет жителя Хасавюрта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Хасавюрта вышел к мемориалу "Холм славы" с пацифистским плакатом. Силовики доставили пикетчика в отдел полиции, откуда после опроса отпустили без предъявления обвинений.

Как писал "Кавказский узел", активисты в разных регионах России, в том числе и на юге страны, периодически выходят на акции против проведения военной спецоперации на Украине, за что привлекаются к ответственности по статье о дискредитации российской армии. По этой же статье в Дагестане 18 мая был признан виновным местный житель Увайс Гаджиев за комментарий в Telegram-канале.

В Хасавюрте задержали, а затем отпустили пикетчика, который стоял с пацифистским плакатом у мемориала "Холм славы", посвященного победе в Великой Отечественной войне, сообщил сегодня со ссылкой на самого активиста правозащитный проект "ОВД-инфо"*. При этом свои личные данные мужчина пожелал не раскрывать.

После задержания участника одиночного пикете доставили в городской отдел полиции. "Водили из кабинета в кабинет. Угрожали и все по списку. Допрашивали сотрудники [Центра] по борьбе с экстремизмом. Телефон отобрали, все прошерстили. Ну и нашли до чего докопаться. Но отпустили без протокола", - процитировал активиста telegram-канал правозащитников.

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* включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Жительница Ростовской области оштрафована за дискредитацию российских военных", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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