Суд утвердил штраф волгоградской активистке Гродниковой

02 июня 2022, 23:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградский областной суд оставил в силе решение о штрафе в 30 тысяч рублей пенсионерке Тамаре Гродниковой. Сумма штрафа составляет три ее пенсии, отметила активистка.

Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда. 20 апреля она была задержана на пикете, на котором требовала прекратить преследование людей за выражение мнения. Силовики изъяли плакаты для экспертизы и предостерегли активистку от проведения новых акций, пригрозив регулярными задержаниями. 18 мая Тамара Гродникова потребовала вызвать в суд по апелляционной жалобе инспектора полиции, составившую на нее протокол. Пикет против блокировки независимых СМИ не может расцениваться как дискредитация вооруженных сил, считает юрист Иван Иванов.

7 мая полиция задержала активистку Тамару Гродникову, которая вышла на пикет с требованием разблокировать независимые издания и разрешить свободно выражать свое мнение. Ее задержали спустя полчаса после начала одиночного пикета и отпустили лишь спустя два с половиной часа. Объяснить толком, за что она была задержана, Гродниковой не смогли. После беседы с силовиками активистке стало плохо, она обратилась к врачам.

Сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе решение районного суда о штрафе в 30 тысяч рублей Тамаре Гродниковой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама активистка.

"В суде была старший инспектор полиции, ей был задан вопрос касательно составления протокола, - рассказала она. - Судья поднял объяснения, которые я давала. Подтверждено, что у меня изъяли шесть плакатов, описали только три. Полиция стала просить объяснения уже позже - я же регулярно задерживалась. Старший инспектор сообщила, что лингвистические экспертизы готовятся в течение трех месяцев. Пока они не готовы".

По словам Гродниковой, сегодня она заявила несколько ходатайств. "По моим ходатайствам разрешили только вести аудио- и видеозапись и вели протокол. Мой защитник вел аудиозапись. Я подавала ходатайство о допуске СМИ. Сказали, что для СМИ вход закрыт из-за пандемии. Сегодня я также подавала ходатайство, чтобы провели экспертизу толкования моих плакатов адвокатом, которая писала мою апелляционную жалобу, потому что оно противоположно моей позиции. Суд отказал в нем. В ранее поданных мной ходатайствах провести экспертизу моих плакатов тоже отказано. Ни одно из ранее поданных ходатайств не удовлетворено", - рассказала Тамара Гродникова.

Активистка сообщила, что полиция рассмотрела все ее жалобы. "По всем жалобам дали подтверждение, что меня задерживали по звонку от граждан на 02, - сказала она. - Граждане указывали, что я проводила несанкционированное мероприятие во всех случаях задержания. И во всех случаях звонки были анонимными, и они [сотрудники полиции] не могут знать, кто звонил, расследование проводить не намерены".

Гродникова сообщила, что ее пенсия составляет 10130 рублей вместе с федеральной доплатой. "Я живу одна, помогать мне некому, плюс помимо коммуналки и питания надо покупать лекарства. Этот штраф без малого составляет три мои пенсии. Конечно, для меня это значимая сумма", - сказала активистка.

Она отметила, что собирается подать в суд на полицейских из-за ухудшения здоровья после срывов пикетов. "Хочу попытаться подать в суд на полицию, потому что ухудшение состояния глаза произошло у меня после визита в полицию. Я связываю это со стрессом. У меня диагноз: "застойная деструкция стекловидного тела". Деструкция считается возрастным заболеванием, но врачи подтвердили, что провокацией этого состояния является стресс. У меня до визита в полицию никаких возрастных "мушек" перед глазами не было. Это возникло одномоментно, быстро, по выходу из полиции после перенесенного мною стресса. Я стала видеть хуже, ощущение некомфортного легкого онемения в глазу", - сообщила Тамара Гродникова.

По словам активистки, "обжаловать решение в России нет смысла". Представлявший интересы Гродниковой в суде адвокат Роман Зайцев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что с решением суда не согласен, и намерен обжаловать его в ЕСПЧ.

"Суд первой инстанции сам домыслил содержание, которое Гродникова вкладывала в свою акцию. Фактически не были приняты во внимание ее объяснения, в которых она описывала свои мотивы. Суды первой и второй инстанций приняли решение, исходя из своего субъективного видения данной ситуации. Не проведена была психолого-лингвистическая экспертиза, о которой наша сторона заявляла ходатайство", - пояснил адвокат.

Отдел полиции №4 16 мая сообщил Гродниковой (копия есть в распоряжении "Кавказского узла"), что 16 марта в отношении активистки был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации", передан в суд Центрального района Волгограда, рассмотрен, вынесен штраф в 30 тысяч рублей. "В связи с этим внести корректировки и дополнения невозможно", - говорится в ответе.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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