Юристы сочли неправомерным преследование ставропольца за стертую букву Z

30 мая 2022, 21:10

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Нанесение рисунка с буквой Z на чужом заборе стоит квалифицировать как хулиганство, считает президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Стиранием буквы Z мужчина никак не дискредитировал российскую армию, отметил московский адвокат Евгений Черноусов, комментируя конфликт в Ставрополе.

Как писал "Кавказский узел", 64-летний пенсионер из Ставрополя Василий Гоков был избит после того, как 28 мая нарисовал букву Z в поддержку российских военных на своем и соседских заборах.

Пенсионер из Ставрополя Василий Гоков отказал корреспонденту "Кавказского узла" в подробных комментариях об инциденте. После звонка корреспондента пенсионер выслал по мессенджеру аудиосообщение с подробностями инцидента, но моментально удалил запись. Также пенсионер выслал две фотографии – забора с буквой Z и забора с уже стертым рисунком. Гоков сообщил, что не хочет привлекать лишнее внимание к своей персоне и семье.

"Жена говорит, не нужно все освещать. И так уже по всей стране пошло. Вот и дочери, которая живет в Москве, начали поступать предложения. Не хочется еще всех будоражить. Пусть люди нашей страны все рассудят. Моя семья поддерживает политику нашей страны и ее президента. А остальные, как в моем случае, хотят просто отсидеться в уютной квартире", – ответил на запрос корреспондента пенсионер.

Конфликт с буквой Z на заборах ставропольцев получил продолжение 29 мая, сообщает "Блокнот-Ставрополь". Своей версией случившегося с редакцией "Блокнота" поделились соседи Василия Гокова. По их словам, ситуация не такая, какой ее описывал пенсионер.

Подробности сообщили соседи Гокова, пожелавшие сохранить анонимность. Со слов собеседников, они сидели на улице 28 мая и услышали крики жительницы одного из домов, которая удивилась поступку Василия Гокова."Он обломком белого кирпича, даже не мела, рисовал на заборе Z. После, как ни в чем ни бывало, представился нам и заявил, что высказал на заборе свою позицию. У Гокова спросили, пьян ли он, в ответ услышали, что нет. Второй участник конфликта взял кепку Василия Ивановича, протёр ею Z, надел ему кепку на место, сказал: "Пошёл отсюда" и ушёл", – сообщил один из собеседников изданию.

На место инцидента приехала полиция и опросила Гокова с соседом. "Гоков заявил, что его ударили, но этого не было. Есть свидетели. Спустя время сосед, который прогнал Гокова, стоял вместе с маленькими детьми на улице. Гоков подбежал к ним с супругой в неадекватном состоянии. Женщина начала кричать детям: "Ваш папа – тварь, мразь и националист. Таких как вы надо сжигать". Супругу Гокова начали успокаивать, но та набросилась на поскандалившего с ее суженым мужчину", – сообщил собеседник.

Далее Гокова затолкала мужчину к нему во двор и начала хватать за футболку. В итоге у мужчины порвали золотую цепь и футболку, рассказали соседи.

"Она набросилась и на его супругу и начала нести несуразицу. Вызвали полицию. Золотая цепочка так и осталась у нее "как трофей". По итогу мужчина поехал в отделение и написал заявление на Гоковых. Мы не исключаем, что муж и жена могли быть подшофе. Разве нормальные люди в адекватном состоянии стали бы высказывать такое детям? Мы не националисты, с трепетом относимся к своей стране, но не допустим, чтобы кто-то царапал наши заборы и говорил гадости. Не исключено, что Гоковы могли специально спровоцировать конфликт", – предположили горожане.

Ставропольцы также подчеркнули, что 28 мая Гоковы оставляли Z на домах по всей улице. Утром 29 мая его супруга пыталась оттереть написанное, но след от куска кирпича остался.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" адвокаты считают, что удаление буквы Z со своего забора нельзя квалифицировать как дискредитацию российской армии.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов квалифицирует нанесение рисунка с буквой Z на чужом заборе как хулиганство.

"Мало ли какая блажь будет в голове у человека! А если он захочет татуировки делать окружающим? Таким образом можно дойти до всякой бредятины. Можно делать то, что не запрещено. А делать что-то на чужом участке запрещено, какими бы благими целями это не прикрывалось. Естественно, это правонарушение", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Трунов.

Действия соседа, стершего рисунок, нельзя квалифицировать, как дискредитацию армии, считает Трунов. "Нет никакой дискредитации… Причем тут вообще спецоперация?! Это порча чужого имущества. Прикрываться благими намерениями, чтобы совершать противоправные действия, нельзя. А если из благих намерений он соседа зарежет? Что, теперь не судить его? Нельзя прикрываться благими намерениями в части правонарушений", – сказал Трунов.

Московский адвокат Евгений Черноусов согласен с коллегой, что стиранием буквы Z мужчина никак не дискредитировал российскую армию.

"В Российской Федерации буква Z никак не обозначена: нет официального устава, что она символизирует, что включает в себя… Буква Z никак не обозначает российскую армию… Это похоже на кейс татуировок – людям нельзя запретить их делать. Z – это не символ армии, хотя раскручивается именно так. Конфликт произошел не из-за Z, а из-за, собственно, рисунка на заборе… Писать на чужих заборах по закону нельзя. И если человек стер рисунок, это совершенно не значит, что он не поддерживает действия российской армии на Украине. Он просто не допустил хулиганских действий на его территории", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Черноусов.

Пенсионер вправе снять побои и подать заявление в полицию, отметил он. "Если нет тяжелых травм, то [суд] ограничится административкой. В суде, скорее всего, будет предоставлена возможность заключения мирового соглашения. Полагаю, что на этом конфликт будет закончен. Соседи же, это было бы идеальным вариантом", – сказал Черноусов.

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