Калмыцкие следователи посчитали законным жесткое задержание Алтана Очирова

26 мая 2022, 03:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нарушений при задержании Алтана Очирова, обвиненного по делу о фейках о российской армии, допущено не было, указали следователи в ответе на просьбу журналиста и правозащитника Валерия Бадмаева проверить информацию о применении физической силы к сотруднику мэрии Элисты. Бадмаев заявил, что обратится в суд с жалобой на бездействие следователей.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля суд арестовал на два месяца работника администрации Элисты по новой уголовной статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. По версии следствия, Алтан Очиров вел со служебного компьютера Telegram-канал, в котором критиковал действия российских военных на территории Украины. Оппозиционный журналист и правозащитник Валерий Бадмаев потребовал от следователей проверить информацию о применении физической силы при задержании работника администрации Элисты Алтана Очирова. Адвокат Очирова обжаловал решение суда о его аресте, однако Верховный суд Калмыкии оставил его в силе.

Видео жесткого задержания "предполагаемого админа Telegram-канала «Вольный Улус»" опубликовал Telegram-канал Baza 18 апреля. "Кадры прислал подписчик, на них стоит плашка «Инцидент Элиста», однако в соцсетях данного паблика подобное видео не публиковалось (только фото задержания). От ранее опубликованного официального видео задержания это отличается своей жесткостью... Тем не менее сомнений, что речь идет об одном событии, нет. Место действия идентично (столы, оргтехника, кабинет)", – говорится в описании ролика.

Следователи рассмотрели обращение Валерия Бадмаева о проверке информации о применении физической силы при задержании Очирова и отказал в его удовлетворении, говорится в ответе руководства Следственного управления Следственного комитета по Калмыкии главреду «Современной Калмыкии».

Ответ датирован 23 апреля, но Бадмаев получил его по почте недавно, сообщил сам правозащитник в видеоролике, опубликованном 24 мая на его YouTube-канале.

В момент задержания Очиров оказывал сопротивление «законным действиям сотрудников правоохранительных органов», говорится в ответе сотрудника Следственного комитета, текст которого был процитирован и продемонстрирован на видео Бадмаевым. «При этом превышения должностных полномочий при задержании не допущено», – указано в ответе ведомства.

«Законность задержания Очирова проверена Элистинским городским судом и по результатам судебного рассмотрения в отношении последнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным дела Верховного суда Республики Калмыкия решение первой инстанции оставлено без изменений», – сказано в ответе руководства ведомства.

Бадмаев назвал ответ правоохранительного органа «отпиской». «Все, кто видел этот видеосюжет [о задержании], – там не видно, чтобы Алтан Очиров оказывал сопротивление. Видно даже, что он испугался и стоял по стойке «смирно», – заявил главред оппозиционной газеты.

Бадмаев рассказал, что сотрудники управления ФСБ по Калмыкии, куда он 21 апреля передал копию обращения, направили его «по подследственности» в военный следственный отдел (ВСО) Следственного комитета России по Волгоградскому гарнизону. «Я направлю запрос в ВСО – и буду ждать ответ оттуда: будет ли возбуждено уголовное дело», – сказал он, продемонстрирован в видеоролике ответ из ФСБ.

Правозащитник сказал, что намерен подать в суд жалобу на представителя следственного комитета, подписавшего ответ на его обращение. «Я не удовлетворен ответом [руководства Следкома]. В ближайшее время буду подавать в суд за бездействие – жалобу уже готовлю. Считаю, что он (сотрудник Следкома) не выполнил свои должностные обязанности. Он не провел проверку по моему заявлению и даже не догадался передать его по подследственности, как это сделали сотрудники ФСБ», – пояснил Бадмаев.

Ссылка на решения Элистинского горсуда и Верховного суда Калмыкии в ответе следственного комитета – «это глупость», считает журналист. «На этих заседаниях рассматривался лишь вопрос о мере пресечения в отношении Алтана Очирова. Вопросы по существу дела, по применению насилия при его задержании там не рассматривались», – сказал Бадмаев.

В суде еще не ставился вопрос о законности применения силы при задержании Очирова, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Очирова Игорь Колдунов. «Предметом рассмотрения в суде было ходатайство следователя об избрании в отношении Очирова меры пресечения в виде заключения под стражу», – констатировал он.

Колдунов считает, что на дело Очирова результат судебного разбирательства о способе его задержания не повлияет, "даже если будет возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий".

При этом руководство следственного комитета Калмыкии поступило неправильно, отказав Бадмаеву в удовлетворении его требования провести проверку, полагает адвокат.

«Бадмаев написал заявление, по сути, об избиении Очирова при задержании [...] В следственном комитете должны были зарегистрировать его заявление в книге учета сообщений о преступлениях и в течение определенного срока – обычно это десять дней – решить вопрос о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Или же направить заявление по подведомственной подследственности. Если, например, преступление совершил сотрудник ФСБ, то в отношении него выносит решение о возбуждении дела военный следственный комитет – бывшая военная прокуратура», – пояснил Колдунов.

В деле Очирова «пока особых новостей нет», сообщил он. «После активной начальной фазы – задержания, допросов – наступает этап рутинной работы, который может длиться месяцами: и полгода, и больше. Следствие сейчас проводит экспертизы. Дело потихоньку расследуется», – рассказал адвокат.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.