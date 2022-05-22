22 мая 2022, 16:27

Таксист задержан в Ставрополе после поездки с пикетчиком

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики в Ставрополе задержали таксиста Максима Веревкина, который подвозил пассажира, проводившего пацифистский пикет, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в Ставропольском крае, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Так, 22 апреля стало известно, что житель Лермонтова был оштрафован за пацифистскую акцию.

Таксист из Ставрополя Максим Веревкин привлек внимание силовиков после того, как вечером 8 мая подвез человека, проводившего пикет, сообщает сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По словам друга Веревкина, Михаила Черненко, после поездки с пикетчиком мужчине и его родственникам звонили из полиции и приглашали на беседы. Интерес объясняли тем, что он "подвозил человека с запрещенными символами на плакате". При этом пикетчик стоял с плакатом, содержащим цитату из речи Владимира Путина, произнесенной в 2000 году, отмечается в публикации.

Спустя неделю силовики встретили Максима Веревкина у его дома и вручили ему повестку с требованием прийти в отдел сегодня, 22 мая, к 9 мск. "Мужчина явился в ОП № 1 вовремя и до 10:20 был на связи. Однако потом перестал отвечать на звонки и сообщения", - говорится в публикации.

Управление МВД по Ставропольскому краю не сообщило на своем сайте, по состоянию на 16.22 мск, о задержании жителя Ставрополя.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Владикавказа сообщила о пяти часах в полиции после задержания", "Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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