Жительница Владикавказа задержана после пацифистского пикета

20 мая 2022, 16:55

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Виктория Джанаева, которая ранее проводила пацифистский пикет, задержана во Владикавказе, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), пикетчики, в том числе в Северной Осетии, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Так, 9 мая была задержана жительница Владикавказа, которая пыталась провести пацифистский одиночный пикет. На нее составили протокол по статье о дискредитации российской армии.

Во Владикавказе задержана местная жительница Виктория Джанаева, которая 9 мая проводила одиночный пикет в Беслане с пацифистским плакатом, сообщает сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

По словам подруги задержанной, на улице к ней подошли люди в штатском, посадили ее в гражданскую машину и увезли в неизвестном направлении. Подруга Джанаевой предполагает, что это были сотрудники силовой структуры.

До Джанаевой не могут дозвониться ни подруга, ни ее мать, отмечается в публикации.

9 мая Викторию Джанаеву задержали во время пикета, но из отдела полиции отпустили без составления протокола, уточнили правозащитники.

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