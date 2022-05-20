20 мая 2022, 16:55

Жительница Владикавказа задержана после пацифистского пикета

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Виктория Джанаева, которая ранее проводила пацифистский пикет, задержана во Владикавказе, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), пикетчики, в том числе в Северной Осетии, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Так, 9 мая была задержана жительница Владикавказа, которая пыталась провести пацифистский одиночный пикет. На нее составили протокол по статье о дискредитации российской армии.

Во Владикавказе задержана местная жительница Виктория Джанаева, которая 9 мая проводила одиночный пикет в Беслане с пацифистским плакатом, сообщает сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

По словам подруги задержанной, на улице к ней подошли люди в штатском, посадили ее в гражданскую машину и увезли в неизвестном направлении. Подруга Джанаевой предполагает, что это были сотрудники силовой структуры.

До Джанаевой не могут дозвониться ни подруга, ни ее мать, отмечается в публикации.

9 мая Викторию Джанаеву задержали во время пикета, но из отдела полиции отпустили без составления протокола, уточнили правозащитники.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Участница пацифистского пикета задержана во Владикавказе", "Жительница Владикавказа задержана за повреждение баннера в поддержку армии", "Юристы поспорили о правоприменении статьи о дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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