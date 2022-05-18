Вмешательство силовиков обострило земельный конфликт в селе Кабардино-Балкарии

18 мая 2022, 20:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики, приехавшие на место земельного конфликта в селе Совхозное в Кабардино-Балкарии, вели себя грубо и заняли сторону арендаторов, пожаловались местные жители. Чиновники в ответах на обращения сельчан подтверждают незаконность использования земель, но не называют сроки передачи земли из федеральной в муниципальную собственность.

Как писал "Кавказский узел", жители села Совхозного Зольского района ранее требовали выделить им землю без аукциона. Просьбу они объясняли бедственным положением и отсутствием денег для участия в торгах. Глава села Заурбек Махов ссылался на требование закона проводить аукцион, однако позже ушел в отставку. Ранее по подозрению в хранении патронов был задержан житель села Ислам Кумышев, который добивался предоставления односельчанам в аренду земельных участков для ведения подсобного хозяйства. В октябре 2020 года представители нескольких общественных организаций Кабардино-Балкарии направили письмо прокурору республики с требованием обратить внимание на нарушение земельного законодательства на территории селения Совхозное.

Более двух тысяч гектаров незарегистрированной земли в селе Совхозное Зольского района обрабатываются без проведения торгов, заявляли ранее активисты, поддержавшие сельчан. Они требовали разделить землю на участки в 5-10 га и провести аукционы, в которых смогут участвовать местные жители.

Сельчане пожаловались на давление со стороны силовиков

С 26 апреля в селении Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии обострился конфликт между местными жителями и арендаторами окрестных земель. Сельчане препятствуют арендаторам, не допускают их к работе, утверждая, что те незаконно обрабатывают сельские земли, сообщили жители селения Совхозное корреспонденту «Кавказского узла».

По словам сельчан, вчера, 17 мая, когда местные жители в очередной раз пытались препятствовать работе в поле одному из арендаторов, в село приехали пять экипажей представителей силовой структуры во главе с одним из высокопоставленных силовиков.

«Он вел себя с нами грубо, неуважительно. Заявил, что мы проводим в поле несанкционированный митинг и грозил нас за это посадить», - рассказала одна из местных жительниц.

Информации об этом инциденте на сайте МВД Кабардино-Балкарии, по данным на 20.50 мск, нет.

Сельчане высказывают претензии к чиновникам, которые тянут с решением проблемы

По словам сельчан, они ежедневно выезжают в поле и не дают тракторам вести весенне-полевые работы, дежурят даже ночью. Они утверждают, что посторонние арендаторы уже длительное время обрабатывают сельские земли без какого-либо официального разрешения, незаконно, не платя ни арендную плату, ни налоги, при этом возможно «отстегивают в чей-то карман».

Земли сельхозназначения села Совхозное площадью 2204 га находятся в федеральной собственности с 2004 года. С этого времени, как считают сельчане, в нарушение Земельного кодекса РФ, участки не выставляются на аукцион и находятся у неизвестного круга лиц в незаконном пользовании. В письме прокурору Кабардино-Балкарии, направленном в октябре 2020 года, представители нескольких общественных организаций республики посчитали средние размеры арендной платы в районе и пришли к выводу, что государству нанесен ущерб в размере на сумму не менее 123 млн рублей. При этом, указывалось в письме, жители селения не могут получить в аренду даже один гектар земли, сельская молодежь вынуждена покидать родные места в поисках работы.

Как рассказали сегодня сельчане, они записали видеообращение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с просьбой оказать содействие в возврате сельским жителям пахотных земель селения.

Ранее они уже обращались к главе республики с письмом, в котором писали о том, что «решение социально-экономических проблем села напрямую связано с передачей земли сельского поселения Совхозное». Они ссылались на поручение президента России от 5 июля 2011 года «О передаче земель сельхозназначения, находящихся в федеральной собственности, в собственность муниципальных образований».

«Вот уже 10 лет мы терпеливо ждем исполнения данного поручения. Причиной его неисполнения является коррупция […]. Мы настаиваем и требуем Вашего незамедлительного вмешательства в решение земельного вопроса в селении Совхозное. В противном случае мы проведем сход и примем самостоятельное решение по земельному вопросу, в полном соответствии с законом и Конституцией РФ»,- писали тогда сельчане.

31 марта этого года жители Совхозного подобное заявление направили в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ответы чиновников разного ранга жители Совхозного рассматривают как пустые обещания.

«Уже четвертый год мы пишем, а толку никакого. Кому-то выгодно, чтобы земля использовалась незаконно, по серым схемам, а на наши интересы всем им наплевать. Вот и предлагают нам ждать, когда кто-то в ТУ Росимущества России решит, что нужно жителям села тоже передать хотя бы по 5 га земли. Но как долго нам ждать? Мы ждем уже очень давно», - рассказал один из недовольных сельчан.

По его словам, арендаторы, которые держат по 200, 300 и более гектаров, показывают местным жителям договора аренды на 49 лет, которые заключил с ними бывший глава села Заурбек Махов. Сельчане уверены, что на это не было законного права. «На основании этих липовых договоров они снова хотят засеять земли, грубо игнорируя наши интересы, но мы настроены решительно – не пустим их на поля, чего бы нам это ни стоило», - подчеркнул сельчанин.

Чиновники признают незаконным использование земель арендаторами

В ответе на обращение сельчан в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова из администрации Зольского района им сообщили, что земли вокруг сельского поселения Совхозного общей площадью 2398,8 га являются собственностью РФ и распоряжение земельными участками осуществляет ТУ Росимущества по КБР. Вопрос передачи этих участков в собственность Совхозного «находится на стадии рассмотрения», говорится в этом письме, датированном 17 апреля (его копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»)

В ответе Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарии от 19 апреля этого года говорится, что «земельный участок площадью 2174,8 га в хозяйственный оборот не вовлечен, в аренду не передавался, следовательно, использование данного земельного участка является незаконным».

«Вопрос передачи земель в муниципальную собственность с.п. Совхозное рассматривается центральным аппаратом Росимущества. В случае согласования вопроса будет принято решение о передаче этих земель в муниципальную собственность с.п. Совхозное»,- говорится в ответе за подписью заместителя руководителя управления А.М. Макоевой (его копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Как следует из ответа Министерства госимущества и земельных отношений Кабардино-Балкарии, в январе 2020 года местной администрацией Зольского района была инициирована процедура передачи в муниципальную собственность села Совхозное двух земельных участков сельхозназначения общей площадью 2398,8 га, в адрес ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарии было направлено соответствующее обращение от главы селения Совхозное. «...В соответствии с письмом ТУ Росимущества КБР от 27 ноября 2020 года в удовлетворении обращения было отказано по причине наличия водных объектов на испрашиваемых земельных участках», - сказано в письме апреля (его копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

В нем также указано, что при этом 20 февраля 2021 года ТУ Росимущества опубликовало информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2174 га. На продажу одним лотом был выставлен весь массив земельного участка с различными видами разрешенного использования – пахотные земли, сенокосные и пастбищные угодья и пр. Указанный аукцион был отменен в связи с жалобой на действия ТУ Росимущества, на основании закона «О защите конкуренции».

«В адрес врио руководителя ТУ М.Ю. Ефимова было направлено предложение правительства КБР о повторном рассмотрении вопроса по передаче указанного земельного участка в муниципальную собственность. Данную процедуру предложено осуществить после раздела земельных участков, указанных в обращении сельского поселения Совхозное, исключив территории под водными объектами, являющимися собственностью РФ, не подлежащими передаче в муниципальную собственность в соответствии с пунктом 2 статьи 39.30 Земельного Кодекса РФ», - говорится в письме.

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