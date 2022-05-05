Друзья Инсы Ландер назвали тяжелым ее положение после ареста

05 мая 2022, 12:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер оказалась без средств к существованию после запрета на использование интернета под домашним арестом. Затраты на адвоката, аренду квартиры и продукты взяли на себя знакомые блогера, а Ландер не имеет доступа к своим счетам, рассказали ее друзья.

Как сообщал "Кавказский узел", 9декабря 2021 года известная под псевдонимом Инса Ландер блогер из Баксана Огуз Инса Солтан-Хамидова была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита при этом заявляла, что оснований для этого нет. 3 мая друзья блогера рассказали, что открыли сбор средств для оплаты съемного жилья для Ландер.

По словам адвоката Ландер Дмитрия Захватова в основу дела против блогера легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого она будто бы склоняла принять участие в деятельности террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который 29 июня 2021 года был осужден за несообщение об участии в "Исламском государстве"* своего знакомого и приговорен к штрафу 10 тысяч рублей. По словам Грезе, в той переписке, они говорили о религии и поступках в ней, также упоминался Саид Бурятский.

Первые два месяца домашнего ареста Инса Ландер провела по месту прописки, напомнил ее молодой человек Александр. "И там не было условий для жизни: отсутствовала горячая вода и отопление, пару раз была утечка газа, и она чуть не отравилась. Эти месяцы были самыми тяжелыми для неё, во всех планах, в том числе они очень тяжело дались ей психологически", – сказал Александр корреспонденту "Кавказского узла".

В феврале, когда Инсе Ландер в очередной раз продлевали срок домашнего ареста, ее адвокат Дмитрий Захватов смог добиться смены адреса проживания, добавил Александр. "Сейчас уже все нормально в этом плане, она живет на арендованной квартире, с ней младшая сестра. И прошло достаточно времени, чтобы она приняла ситуацию как есть. Могу сказать, что она приободрилась с этим переездом, стала чувствовать себя лучше во всех планах", – отметил он.

Блогер тренируется, читает книги, рассказал он. "Все что происходит – это, безусловно, необоснованно, но она полна решимости отстаивать свою позицию до конца", – отметил молодой человек.

Кроме того, он подчеркнул, что друзья блогера готовы помогать ей и всячески поддерживать. Александр также заметил, что сожалению, родственники Ландер не навещают ее, поскольку ситуация с ее арестом "усугубила некоторые семейные взаимоотношения". "Хочется надеяться, что все наладится в этом плане. Она очень скучает по ним, не может дать о себе знать или навестить их", – рассказал он.

Александр также подтвердил, что Инса Ландер не может пользоваться какими-либо средствами для коммуникаций с внешним миром, и не может продолжать работать. "Если бы Инсе было разрешено пользоваться интернетом, она бы обеспечила себе доход. Уволить ее с действующей работы [в банке в отделе маркетинга] не могут, как и предоставить технику для работы – в ее отсутствии все это невозможно. Рабочий ноутбук, конфискованный сотрудниками ФСБ 9 декабря 2021 года, был возвращён ей 3 февраля 2022 года, но пользоваться им в рамках рабочих обязанностей она не может с точки зрения кибербезопасности. Соответственно, она осталась без работы и без денег, сказал Александр.

Затраты на адвоката блогера, аренду квартиры и продукты обеспечиваются из денег, собранных ее друзьями. "Мы ведём отчётность, все максимально прозрачно", – подчеркнул молодой человек.

Инсу Ландер поместили в список Росфинмониторинга 12 декабря 2021 года, спустя два дня после ее ареста, рассказал подруга блогера Соня Грезе. "Она не успела снять деньги с банковской карты, доступ оказался заблокирован. Сначала следователь просто не отвечал на вопросы насчёт посещения банка (согласно ФЗ-115, находящийся в списке Росфинмониторинга человек имеет право на доступ к своему банковскому счету и получение 10000 рублей в месяц. Находящиеся под домашним арестом это делают обычно под присмотром сотрудника ФСИН, который отвечает за все его передвижения, – прим. "Кавказского узла")", – сказала Грезе корреспонденту "Кавказского узла".

Грезе также подчеркнула, что ситуация не изменилась и после смены следователя.

Все проекты, которые вела Инса Ландер, оказались заморожены. "Она вела их самостоятельно, без неё никто не сможет их продолжить. В конце декабря 2021 года должно было выйти ее первое видео на "YouTubе". Она уже оплатила к тому времени услуги дизайнера, тестировала взятую у друзей камеру, искала место для съёмок и оператора, консультировалась со специалистом, который провёл профессиональный бухгалтерский аудит ее собственной экспертизы. Все это оплачивалось ею самой и теперь приостановлено на неопределённый срок", – пояснила Соня Грезе.

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* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.