Армянская оппозиция призвала сторонников парализовать движение по всей стране

02 мая 2022, 21:25

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Участники акции протеста в Ереване провели шествие по центральным улицам, требуя отставки правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. На митинге после шествия оппозиционеры призвали своих сторонников парализовать движение 3 мая по всей стране.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром активисты заблокировали более десятка улиц в Ереване, и при попытке заблокировать площадь возникли стычки с силовиками, после чего полиция начала задержания. К 13.00 мск, по данным Полиции Армении, были задержаны 244 человека. Оппозиционеры и журналисты упрекнули силовиков в необоснованной агрессии, о несоразмерном применении силы со стороны полицейских заявили и активисты "Союза информированных граждан".

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. Протестующие с 25 апреля проводят ежедневные акции протеста, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку Пашиняна и его правительство.

Сторонники оппозиции остаются на ереванской площади Франции, на которой установлены свыше двух десятков палаток и навесных тентов. Второй и третий президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян пришли на площадь Франции поддержать протестующих, передает присутствующий на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

Сторонники оппозиции, несмотря на пасмурную погоду, прошлись шествием по центральным улицам Еревана, требуя отставки Пашиняна и его правительства. Они также призывали горожан присоединиться к протестному движению. В акции приняли участие депутаты оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". Участники шествия скандировали: "Говорим Николу – нет", "Уходи", "Борьба".

На площади Республики, на которой расположено правительственное здание, сторонники оппозиции стали скандировать: "Армения без Никола". При этом само правительственное здание было оцеплено силовиками.

Шествие завершилось на площади Франции. Задержаний в ходе шествия не зафиксировано.

Организаторы протестного движения заявили, что акции протеста не прекратятся, пока Никол Пашинян не подаст в отставку. Они анонсировали на 3 мая вторую волну акций неповиновения с 8.15 утра по местному времени (07.15 мск), призвав своих сторонников передвигаться на своих машинах по городу со скоростью 15 километров в час. Оппозиция также анонсировала акции неповиновения в регионах.

Любое насилие против мирных демонстрантов будет наказано, заявил на митинге до начала шествия вице-спикер парламента Армении, представитель АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он отметил, что в течения дня были зафиксированы превышения силовиками служебных полномочий при задержании участников акции неповиновения. По его словам, были также случаи откровенного насилия. "Никол Пашинян потерял общественное доверие, его поддерживает только полиция. И мы обещаем, что с силовиков, которые будут превышать полномочия, сорвем погоны и… накажем", - подчеркнул вице-спикер.

Сагателян призывал послов зарубежных стран, международные правозащитные организации отреагировать на насилие. "Своим молчанием они содействуют власти в насилии", - привел слова политика корреспондент "Кавказского узла".

Силовики при разгоне протестующих в Ереване действуют излишне жестко и необоснованно скрывают свои идентификационные данные, указали сегодня опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. В частности, руководитель Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц обратила внимание на то, что сегодня при разгоне протестной акции силовики были в балаклавах.

Председатель партии "Отечество", лидер фракции "Честь имею" Артур Ванецян также на митинге призвал перекрывать улицы большим числом людей. Он пообещал, что если кого-то уволят в эти дни по политическим причинам, то они будут восстановлены, передает АРКА, также приводя слова о планируемой акции 3 мая, сказанные Сагателяном.



"Разные группы, которые самоорганизуются, парализуют город в разных точках города. Группы также будут формироваться на площади Франции и отправятся в разных направлениях", - сказал Сагателян.



По его словам, полиция смогла сегодня задержать протестующих там, где было мало людей, поэтому необходимо участие большего числа людей. Оппозиционер также призвал всех водителей ездить по городу медленно - со скоростью 15 км/ч, тормозить на светофорах, чтобы таким образом также парализовать город. "Завтра надо перекрывать также областные дороги, чтобы полицейские не могли концентрироваться на Ереване. Все идет, как запланировано. Пусть каждый приведет по два человека, и вопросы будут решены. Победа будет за нами!" - заявил Сагателян.



Он также призвал родителей не отправлять детей в школы.

Напомним, Никол Пашинян занял пост премьер-министра Армении после массовых акций протеста четыре года назад. Чуть больше десяти дней потребовалось жителям Еревана на то, чтобы власти Армении исполнили требования протестующих и пошли на попятную в ходе “бархатной революции” в апреле 2018 года. Под давлением протестующих согласился уйти в отставку с поста премьера Серж Саргсян, который 10 лет был президентом Армении и не сдержал своего обещания не претендовать на высшие посты в руководстве страны. Однако и после свержения Саргсяна массовые протесты в стране не прекратились. Никол Пашинян возглавил оппозицию и претендовал на пост премьер-министра Армении, в итоге ему удалось стать главой правительства страны. "Кавказский узел" вел обновляемую фотохронику "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а новости о ходе "бархатной революции" размещал на тематической странице "Пашинян берет власть".