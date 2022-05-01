В Азербайджане полностью отменен масочный режим

01 мая 2022, 11:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанская Республика с 1 мая отменяется обязательность ношения защитных масок. Это решение вступило в силу на фоне уменьшения суточного прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией..

Как писал «Кавказский узел», действие особого карантинного режима в Азербайджане решением правительства от 22 апреля было продлено до 06.00 по местному времени (05.00 мск) 1 июля. Вместе с тем, правительство в рамках продолжения мер по смягчению ограничений карантинного режима постановило отменить с 1 мая обязательность ношения масок в закрытых пространствах, говорится в принятом сегодня постановлении Кабинета министров страны.

С 1 мая в Азербайджане отменено требование на обязательное использование индивидуальных средств, защищающих дыхательные пути – медицинских масок, тканевых масок, респираторов и др. в закрытых пространствах, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве страны.

При этом, на территории международных аэропортов республики и образовательных учреждений ношение масок носит рекомендательный характер.

Обязательное ношение масок в Азербайджане было введено в марте 2020 года в связи с объявлением в стране особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса. При этом с 31 мая 2021 года местным жителям можно было не носить маски на открытом воздухе.

По данным на 30 апреля, в Азербайджане за сутки было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом , 17 человек вылечились, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в оперативном штабе при Кабинете министров, случаев летального исхода от коронавируса не зарегистрировано.

Всего в стране с начала пандемии было выявлено 792 562 факта заражения COVID-19, из них вылечился 782 761 человек, 9 709 скончались, активно больных - 92. За последние сутки в стране было проведено 9 709 тестов на выявление COVID-19.

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