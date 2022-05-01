Алексей Власенко рассказал подробности избиения сочинскими силовиками

01 мая 2022, 06:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В квартире сочинца Алексея Власенко, обвиняемого в покупке краденой золотой цепочки в ломбарде, где он работает, силовики провели обыск, но ничего не нашли. После этого они пригласили его для беседы и избили, заставив написать явку с повинной. У Власенко врачи диагностировали многочисленные ушибы, ссадины и кровоизлияния. Коллеги и близкие сочинца охарактеризовали его как честного человека.

Как писал "Кавказский узел", сочинец Алексей Власенко 23 апреля пожаловался на избиение силовиками, которые обвинили его в приобретении краденого имущества и заставили написать явку с повинной. Адвокат направил жалобу в Следком.

Алексей Власенко рассказал 30 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что он более года работает товароведом-оценщиком в ломбарде.

"Я работаю в ломбарде приемщиком-товароведом с 2021 года. В мои обязанности входит проверка законности товара путем установления и фиксирования данных личности и персональных данных клиента, который сдает то или иное ювелирное украшение, а также проверка изделия на пробу и оценка. В марте к нам в скупку пришел молодой человек в мою смену. Он сдал наушники, которые потом забрал назад, и золотую цепочку. В ней было 15 граммов золота. Изделие было очень красивое. Я оценил его по прейскуранту в 40 000 рублей и передал деньги продавцу цепочки, который предоставил документы [...]. Ранее я этого человека никогда не знал и не видел. И в этот день я его видел в первый и последний раз. У моей мамы 24 марта был день рождения, она давно мечтала о золотой цепочке. Я решил ей сделать подарок. Она живет в другом городе и по Whatsapp я послал ей, как выглядит цепочка. Она очень понравилась маме, я официально приобрел ее через наш магазин, что не нарушает закон. Купил я ее уже с налоговой наценкой за 43 000 рублей", - рассказал молодой человек.

19 апреля к нему домой пришли двое в штатском и заявили, что будут проводить обыск. "Из постановления суда Центрального района Сочи от 8 апреля, которое они предъявили, я узнал, что они ищут золотую цепочку, которую я купил для мамы", - рассказал Власенко. Из того же постановления суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), по его словам, он узнал, что в СУ УВД Сочи расследуется уголовное дело подозреваемого в грабеже мужчины. Его имя совпадает с данными в документах, которые показал мужчина, принесший в ломбард цепочку.

По версии следствия, упомянутый мужчина "добыл преступным путем золотую цепочку 585 пробы и сдал ее в комиссионный магазин [...], а затем сотрудниками этого магазина эта цепочка была реализована «неустановленному лицу»". При этом в постановлении суда сказано, что "цепь 585 пробы может находиться по месту жительства сотрудника данного магазина Алексея Власенко". Как именно это было установлено, в постановлении суда не сказано. Однако суд решил удовлетворить ходатайство и провести обыск у Власенко. По его словам, при обыске у него ничего не нашли, так как цепочки в квартире не было.

Власенко отметил, что в квартире во время визита силовиков находились он и его девушка, оба были шокированы происходящим. После обыска силовики пригласили Власенко на беседу, которая должна была состояться на следующей день.

Власенко явился по указанному ими адресу. В назначенное время его встретил один из тех, кто проводил обыск и провел на третий этаж в кабинет. "В кабинете было двое. Один из них вставил ключ в замок и закрыл дверь изнутри. У меня отобрали телефон, надели наручники, застегнули очень сильно, что остались следы, и стали пытать. Поставили на колени. Бил один из них кулаками в лицо и по голове, бил в грудь и по спине <…> Другой смотрел и издевался морально. Угрожал меня убить, посадить <…> От боли я не мог нормально дышать. Я боялся, что меня убьют <...> Я им честно рассказал, что купил цепочку маме, сколько за нее заплатил. Но их правда не интересовала. Они требовали признать какую-то свою версию и подписать явку с повинной. Чтобы они меня не покалечили и не убили, я подписал все и везде, где они говорили, но что именно я подписывал, не знаю. Они не зачитывали и не давали прочитать. После того как я все подписал, что им надо было, меня вывели <...>. У входа стояла моя девушка. Она сделала снимки, в каком состоянии я находился, и сопроводила меня в больницу. У меня болели внутренние органы и голова. Боли продолжаются до сих пор. Потом я обратился за помощью к адвокату, и мы подали заявление 20 апреля в прокуратуру и Следственный комитет. Прошло уже 10 дней, но ответ никакой не получен", - рассказал Власенко.

Он показал корреспонденту фотографии, сделанные 20 апреля. На фото лицо Власенко с огромными синяками под двумя глазами, на запястьях обеих рук - следы от наручников, на груди - красное пятно размером с кулак. Он также предоставил корреспонденту медицинские документы от 20 апреля - за медпомощью он обратился сразу же после того, как его отпустили. По мнению Власенко, его спасла его девушка Татьяна Янченко, которая пришла к силовикам и потребовала отпустить своего друга.

Девушка Власенко Татьяна Янченко подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" обстоятельства произошедшего. "20 утром Алексей пошел [к силовикам]. Прошло несколько часов, он не выходил на связь. Я забеспокоилась и стала звонить. Телефон был недоступен. Я поняла, что случилось что-то нехорошее <...> Дежурный меня не пропускал и уверял, что моего друга у них нет. Тогда я стала требовать проверить журнал, что он заходил, потом потребовала его вывести на свежий воздух, сказать его статус и причину нахождения. Наконец Алексея вывели в замученном состоянии, с двумя гематомами под глазами, со следами от наручников на запястьях и красным пятном с кулак на груди. Я сразу стала его фотографировать и фиксировать побои. Из дома в этот день он уходил вообще без каких-либо царапин и синяков. Затем мы сразу проехали в больницу, где зафиксировали побои и получили медицинскую помощь", - рассказала она.

Коллеги Алексея - работодатель и владелец ломбарда Денис Сопин, управляющая ломбардом Ольга Челнокова и бывший сотрудник Всеволод Степанов рассказали, что знают Алексея Власенко, как кристально честного человека, не способного на преступления.

По словам владельца ломбарда Дениса Сопина, на работу Власенко он взял "за кристальную честность". "С ним приятно работать, потому что на него можно положиться. Не всегда можно легко найти такие надежные кадры, как Алексей. Мы работаем на доверии. Несмотря на свою молодость, он очень надежный и стабильный человек <...> Наш бизнес очень сложный, потому что действительно к нам приходят сдавать очень часто краденые вещи. Но на лбу у вора не написано, что он украл эту или другую вещь. Поэтому у нас висят стенды, предупреждающие, что краденое мы не принимаем. Мы при приемке товара тщательно проверяем паспорта и вносим их данные в свои журналы, фиксируем на фото и видео личность посетителя и его товар. Мы понимаем риски и всегда идем на сотрудничество с полицией, всегда предоставляем им все сведения по запросу и личности клиентов и сданные ими вещи. С ворами мы не входим в сговоры. Мы с ними боремся", - рассказал Сопин корреспонденту "Кавказского узла".

Управляющая ломбардом Ольга Челнокова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" слова своего руководителя, назвав Власенко "честным человеком".

Бывший сотрудник ломбарда Всеволод Степанов также рассказал, что знает Алексея как честного человека, неспособного на негативный проступок. По его словам, узнать, краденая вещь или нет, в ломбарде невозможно, если только сам преступник не скажет, что украл сдаваемую вещь либо полиция не заявит, что это вещь краденая. "Но чтобы Алексей был соучастником в скупке краденного - эту мысль я даже не допускаю", - заявил Степанов корреспонденту "Кавказского узла".

Мать Алексея Светлана Власенко живет в Брянске. "Я не знаю, что мне делать. Цепочку он мне показывал через Whatsapp, хотел сделать подарок на день рождения. Я поблагодарила сына, но подарок он мне так и не смог переслать", - рассказала они корреспонденту "Кавказского узла".

Алексей Власенко также сообщил, что никогда не был судим, подозреваем или обвиняем в совершении какого-либо преступления.

Адвокат Сергей Костюк пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитный подозревается в преступлении по статье 175 Уголовного кодекса России, которая предусматривает уголовную ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. "Для этого следствие должно доказать, что мой подзащитный знаком с [человеком], который сдал цепочку, и заведомо знал, что она краденая. Но так как таких доказательств нет, то <...>, надо полагать, решили пойти по самому доступному им пути - выбить показания. Поэтому мы и просим с моим подзащитным возбудить уголовное дело за превышение полномочиями [силовиками]. Но ответа на наше обращение мы до сих пор не получили", - сказал адвокат.

Из заключения врачей от 20 апреля следует, что Власенко были нанесены "множественные ушибы и кровоизлияния головы, туловища, конечностей, ссадины в области лучезапястных суставов". Ему рекомендован осмотр нейрохирурга.

Комментариями представителей силовых структур Сочи по поводу инцидента с Власенко "Кавказский узел" пока не располагает.

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