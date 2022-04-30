Активист из Кропоткина обвинен в дискредитации армии

30 апреля 2022, 20:40

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Полицейские составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России на активиста в Кропоткине, который выходил на улицу с плакатом, а потом выложил в сети видео со своей акцией.

Как сообщал "Кавказский узел", жители юга России периодически проводят пацифистские акции и подвергаются административному наказанию по статье о дискредитации военных. Так, 29 апреля стало известно, что суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей по этой статье жителя федеральной территории Сириус Астамура Симонию.

В Краснодарском крае в Кропоткине на местного активиста полицейские составили протокол по статье о дискредитации российских военных, информировало сегодня в своем Telegram-канале "ОВД-Инфо"*.

Протокол составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП, сообщил сам активист правозащитникам.

Пикетчик выходил на улицу с плакатом, а потом выложил в интернет видео со своей акцией. Из-за этого видео его на работе задержали полицейские, так как его коллеги "пожаловались в органы", пояснил активист.

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