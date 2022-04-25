25 апреля 2022, 17:16

Власти Ольховского района сообщили о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Разведчик Ярослав Атарщиков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ольховского муниципального района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", механик-водитель мотострелкового батальона Юрий Рыбинский из Котельниковского района погиб на Украине

Сегодня в поселке Нежинский Ольховского района Волгоградской области простились с Ярославом Атарщиковым, погибшим на Украине, сообщила администрация Ольховского района.

Ярославу было 38 лет, в Нежинском он окончил школу, затем учился в юридическом колледже., поступил в технический университет. В 2004 году Атарщиков был призван в армию, после увольнения отслужил три года по контракту, семь лет служил в полиции, а затем снова вернулся на контрактную службу. говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

Сержант Ярослав Атарщиков служил в должности командира разведывательного отделения. У него остались жена и сын, сообщило сегодня издание V1.

С начала военной спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Волгоградской области, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Жительница Калача-на-Дону пожаловалась на отказ военкомата помогать с доставкой тела солдата", "Глава Пригородного района сообщил о гибели земляка на Украине", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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