Власти Ольховского района сообщили о гибели военного на Украине

25 апреля 2022, 17:16

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Разведчик Ярослав Атарщиков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ольховского муниципального района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", механик-водитель мотострелкового батальона Юрий Рыбинский из Котельниковского района погиб на Украине.

Сегодня в поселке Нежинский Ольховского района Волгоградской области простились с Ярославом Атарщиковым, погибшим на Украине, сообщила администрация Ольховского района.

Ярославу было 38 лет, в Нежинском он окончил школу, затем учился в юридическом колледже., поступил в технический университет. В 2004 году Атарщиков был призван в армию, после увольнения отслужил три года по контракту, семь лет служил в полиции, а затем снова вернулся на контрактную службу. говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Сержант Ярослав Атарщиков служил в должности командира разведывательного отделения. У него остались жена и сын, сообщило сегодня издание V1.

С начала военной спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Волгоградской области, подсчитал "Кавказский узел".

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