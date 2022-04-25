Глава Пригородного района сообщил о гибели земляка на Украине

25 апреля 2022, 12:52

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Батрадз Бязров из Пригородного района погиб на Украине, сообщил сегодня глава Пригородного района. С начала специальной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 36 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Давид Нартикоев из села Октябрьского погиб на Украине, сообщил 14 апреля глава Пригородного района.

Батрадзу Бязрову было 22 года, он погиб в ходе спецоперации на Украине, написал сегодня глава Пригородного района Северной Осетии Алан Гаглоев в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Бязров - уроженец села Ир Пригородного района, проинформировал 23 апреля Telegram-канал "Крылья ТВ".

С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 36 уроженцев Северной Осетии, подсчитал "Кавказский узел".

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