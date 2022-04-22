Валерий Бадмаев потребовал проверить силовиков после задержания Алтана Очирова

22 апреля 2022, 02:52

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Оппозиционный журналист и правозащитник Валерий Бадмаев потребовал от следователей проверить информацию о применении физической силы при задержании работника администрации Элисты Алтана Очирова, обвиненного по делу о фейках о российской армии. Адвокат Очирова подал жалобу на решение суда о его аресте.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля суд арестовал на два месяца работника администрации Элисты по новой уголовной статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. По версии следствия, Алтан Очиров вел со служебного компьютера Telegram-канал, в котором критиковал действия российских военных на территории Украины.

Заявление с требованием провести проверку законности действий силовиков по Калмыкии при задержании Очирова было направлено в Следственный комитет Калмыкии 20 апреля. Копия этого заявления будет передана в республиканское управление ФСБ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 21 апреля автор заявления, главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

"Видео с избиением Очирова во время задержания распространяется в соцсетях. На мой взгляд, в действиях силовиков явно усматривается незаконное, немотивированное применение физической силы. В своем заявлении я прошу возбудить уголовное дело против [силовиков], проводивших задержание 12 апреля в мэрии Элисты", - пояснил Бадмаев.

Видео жесткого задержания "предполагаемого админа Telegram-канала «Вольный Улус»" опубликовал Telegram-канал Baza 18 апреля. "Кадры прислал подписчик, на них стоит плашка «Инцидент Элиста», однако в соцсетях данного паблика подобное видео не публиковалось (только фото задержания). От ранее опубликованного официального видео задержания это отличается своей жесткостью... Тем не менее сомнений, что речь идет об одном событии, нет. Место действия идентично (столы, оргтехника, кабинет)", - говорится в описании ролика.

Он считает, что действия силовиков "могут квалифицироваться как умышленные побои и подпадают под действие статьи 116 Уголовного кодекса РФ". "Кроме того, [силовики] нарушили положение статьи 14.2 «Порядок применения оружия, специальных средств и физической силы» федерального закона [...] в части обоснованности применения физической силы при задержании подозреваемого", - говорится в заявлении Бадмаева, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Комментариями Следственного управления Следственного комитета по Калмыкии относительно заявления Бадмаева "Кавказский узел" пока не располагает.

Очиров арестован до 12 июня, 18 апреля ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы) и в этот же день его новый адвокат обжаловал решение суда о заключении под стражу, рассказал главред оппозиционной газеты.

"Я слежу за этим делом не только как журналист, но и как правозащитник. В суде планирую выступать общественным защитником. Пока у меня нет права присутствовать при следственных действиях. Но нового адвоката я нашел сам, когда в воскресенье 17 апреля стало известно, что защищавший Очирова адвокат на заседании суда по мере пресечения решил выйти из дела. Сразу после задержания, 12 апреля Очирова защищал адвокат по назначению. На следующий день в суде в дело вступил адвокат по соглашению. И теперь, получается, с материалами дела знакомится уже третий по счету адвокат", - констатировал Бадмаев. Он отметил, что защита будет просить назначить Очирову домашний арест.

Комментариями адвоката относительно обжалования ареста Очирова "Кавказский узел" пока не располагает.

Очиров работал в Управлении городского хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Элисты – в отделе административно-технического контроля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист "Наблюдательного полка", созданного накануне выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. "Он пришел в «Наблюдательный полк» сам. Сказал, что хочет участвовать. Во время выборов работал на участке в Приютненском районе – помогал наблюдателям фиксировать на видео нарушения. Регулярно мы общались с ним только в период предвыборной кампании и дни голосования. Он рассказывал, что в последнее время работал в Калмыцком госуниверситете. Потом его оттуда уволили за оппозиционные посты в соцсети. Пару месяцев назад я его встретил случайно в городе. Он рассказал, что устроился в администрацию Элисты. Чем конкретно он там занимался, я не расспрашивал. Но еще до нашей встречи я заметил, что он перестал активничать в соцсетях. После разговора стало понятно, что это связано с новой работой", - отметил собеседник "Кавказского узла".

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