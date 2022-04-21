Житель Ставрополья оштрафован за дискредитацию российской армии

21 апреля 2022, 18:28

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Изобильненский районный суд Ставропольского края признал местного жителя Михаила Писцова виновным в дискредитации российской армии и назначил ему штраф в 35 тысяч рублей. По словам Писцова, заявление в полицию на него подал сотрудник военкомата, которому он объяснил, почему отказывается от службы в армии.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Михаил Писцов был задержан и арестован - сначала на 5 суток за мелкое хулиганство , а затем еще на 10 суток организацию несанкционированного массового мероприятия .

С заявлением о дискредитации Российской армии в полицию обратился работник военкомата, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Писцов. "Мне пришла повестка, и я пошел в военкомат. Мне приходят повестки, я регулярно хожу в военкомат, прохожу обследования на пригодность к службе. Дело в том, что я судимый. Я давно занимаюсь активизмом, и в один момент меня обвинили в национализме, осудили по ст.282. То есть судимость была не за действия, а за слова. Срок был условный, но я теперь судимый, поэтому в армию меня не брали. Но я регулярно туда ходил и проходил комиссии, потому что, как мне пояснили в военкомате, хотя в армию меня с судимостью не возьмут, но при прохождении комиссий я после 27 лет получу военный билет", - рассказал Писцов.

На прошлой неделе активист получил очередную повестку и 19 апреля, пошел в военкомат, чтобы пройти комиссию. "Осенью 2021 года (министр обороны Сергей) Шойгу издал указ, что в армию можно брать с судимостью. И в осенний призыв они мне сказали, что я призван. Я это решение обжаловал в Ставропольский краевой военкомат. В военкомате мне сообщили, что ответили по почте, но я не знаю, что, потому что я их ответ не получил. Но на тот момент призыв все равно уже завершился, поэтому само всё как-то утихло. А тут мне опять пришла повестка почтой, и я пошел в военкомат", - сообщил собеседник.

19 апреля Писцов в военкомате прошел медкомиссию, после чего, по его словам, сотрудник военкомата стал его расспрашивать, почему тот не хочет служить. "Я отвечал неохотно, говорил, что не хочу об этом говорить. Но он продолжал спрашивать", - сказал Писцов. Он пояснил, что в итоге в разговоре консулся спецоперации на Украине. "Потом оказалось, что он этот разговор тайно записывал", - рассказал активист.

Сегодня Писцов пришел в военкомат, чтобы получить выписку из протокола призывной комиссии, согласно которому его решено призвать в армию. "Я это буду обжаловать, потому что не согласен, для этого я должен был получить эту выписку. В военкомате ко мне подошли сотрудники полиции и сказали, что к ним поступило заявление о том, что я дискредитирую Вооруженные силы РФ. Они предложили мне проехать в отделение, где на меня составили протокол, потом мы поехали в суд, и суд выписал мне штраф", - пояснил активист.

По его словам, он не признал вину. "Я в суде свою вину не признал - и сейчас не признаю", - отметил Писцов.

Решение суда он намерен обжаловать. "Я думаю, все эти законы направлены на раскол общества, чтобы (...) обсуждение любых политических тем было под запретом даже в личном общении", - заключил собеседник.

В постановлении Изобильненского районного суда (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), говорится, что в военкомате Писцов "осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ". Однако подробности в постановлении не приведены.

Михаилу Писцову 26 лет. До недавних пор он занимался малым предпринимательством - выполнял заказы по фасовке продуктов для крупной торговой сети. Некоторое время назад он закрыл свою фирму, и теперь он безработный, рассказал сам активист.

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