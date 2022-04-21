Более сотни граждан Украины запросили статус беженцев в Азербайджане

21 апреля 2022, 13:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За получением статуса беженцев обратились к властям Азербайджана 114 граждан Украины, покинувших страну после начала спецоперации российских войск. Большинство приехавших с Украины разместились в Азербайджане у родственников и знакомых и не просили у властей помощи с жильем, сообщили в миграционной службе.

Как писал "Кавказский узел", к 9 апреля с начала спецоперации на Украине в Азербайджан прибыли 6163 гражданина этой страны, сообщили в азербайджанской миграционной службе. Большинство жителей Украины, прибывших в Азербайджан, разместились у родных и знакомых, однако они нуждаются в продуктах и психологической помощи, рассказали в середине апреля представители азербайджанских общественных организаций. Сами беженцы посетовали, что не могут устроиться на работу в Азербайджане.

Статус беженца запросили в Азербайджане 114 граждан Украины

В Государственную службу миграции (ГСМ) Азербайджана с просьбой о получении статуса беженца обратились 114 граждан Украины, вместе с членами семей это 129 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Госслужбы. "Все обратившиеся зарегистрированы в ГСМ по месту нахождения в Азербайджане. Определены и удовлетворены потребности этих людей, оказана необходимая помощь, или они направлены в соответствующие организации. Согласно азербайджанскому законодательству, лица, обратившиеся за статусом беженца, получают разрешение временно проживать, работать, получать в Азербайджане медицинскую помощь. Их перемещения в стране не ограничены", - уточнил он.

В частности, Госслужба решает бытовые проблемы тех, кто обращается за статусом беженца, направляя этих людей в сотрудничающие с ГСМ неправительственные организации, добавил представитель ведомства.

В Азербайджане действует программа оказания психологической помощи лицам, вынужденным покинуть свои страны. Программа работает с 3 марта и является проектом неправительственной организации "Психосоциологическая реабилитация и развитие" - члена Общественного совета при ГСМ, говорится в размещенном на сайте миграционной службы сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудник миграционной службы и сотрудник посольства Украины в Азербайджане отказались сообщить корреспонденту "Кавказского узла" адреса и телефоны граждан Украины, обратившихся с просьбой присвоить им статус беженцев. Сотрудник госслужбы объяснил это запретом на разглашение личных данных обратившихся, а представитель посольства сослался на нежелание этих людей общаться с прессой.

Представитель украинской диаспоры в Азербайджане Лидия Шестак-Алиева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не знает сограждан, обращавшихся за статусом беженца к местным властям. По словам Шестак-Алиевой, ее мама, в опасных условиях выехавшая из Ирпеня Киевской области, двое суток на автобусе добиралась в Венгрию, затем из Будапешта долетела в Баку и живет с ней. За статусом беженца в Баку женщина не обращалась, так как имеет разрешение пять лет проживать в Азербайджане.

Две подруги с Украины, 10 дней назад вылетевшие из Азербайджана в Польшу, пояснили на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла", что еще до начала спецоперации прилетели в Баку со своими малолетними детьми как туристки и жили в квартире местного жителя, с которыми учились в Киеве.

Значительная часть приехавших с Украины - этнические азербайджанцы

Статус беженца может быть выдан только гражданам Украины, заявившим о невозможности проживания в этой стране по политическим причинам, а выехавшие в связи с боевыми действиями к этой категории не относятся, исключая тех, кто покинул районы Украины, контролируемые российской армией, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" работник Госслужбы миграции на условиях анонимности.

По его словам, в Азербайджане нет лагеря для иностранных беженцев. Существует лишь Центр временного содержания незаконных мигрантов при ГСМ, но туда прибывших с Украины не расселяют. Отсутствие лагеря для иностранных беженцев связано с тем, что из соседних стран - Ирана и Турции - потока беженцев никогда не было, уточнил источник в ведомстве.

При этом, по его словам, лагеря беженцев для этнических азербайджанцев, выехавших из Карабаха и Армении, в стране закрыты еще около 10 лет назад. Люди, для которых работали эти лагеря, проживают в общежитиях, собственных квартирах и в жилье, подаренном государством, пояснил он.

Он уточнил, что в Азербайджан с Украины прилетают только люди, имеющие здесь близких друзей или родственников, поскольку Азербайджан не граничит с Украиной, и для приезда им приходится пересечь 2-3 европейские страны с контролем на КПП и преодолением других сложностей. Те же, кто приехал, поселяются у принявших их местных жителей. Среди приехавших много этнических азербайджанцев, постоянно живших в Украине и вынужденно вернувшихся на историческую родину. Большинство этих людей родом не из Баку, а из провинций, и "свои проблемы они решают в месте фактического проживания", объяснил источник в государственном ведомстве.

Из более чем шести тысяч приехавших только 30-40 человек совершенно не имеют связей с Азербайджаном, сообщил ранее "Кавказскому узлу" председатель Общественного совета при Госслужбе миграции, руководитель Евразийской платформы миграционных инициатив Азер Аллахверанов. Он также указал, что статус беженцев Азербайджан выдает только тем, кто доказывает политические репрессии против них на Украине. "Эти люди обеспечиваются в Азербайджане проживанием и питанием в лагере для вынужденно перемещенных лиц Госслужбы миграции - таких четыре человека", - сказал он.

Сейчас лагеря для приехавших и обратившихся за статусом беженца иностранцев в Азербайджане нет, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Азер Аллахверанов. "Есть два центра размещения незаконных мигрантов, в Баку и в Евлахе. Закон разрешает, если беженец согласен, его разместить в этих центрах. По этому правилу четыре человека из Украины там проживали. Сейчас их там нет. Ни одного украинца в этих центрах для незаконных мигрантов сейчас не проживает", - сообщил он.

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