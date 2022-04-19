Ставропольский активист обвинен в дискредитации российской армии

19 апреля 2022, 20:30

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Полицейские встретили Михаила Пиденко у изолятора, где он отбыл административный арест, и доставили его в отделение, где потребовали подписать протокол по статье о дискредитации вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", Георгиевский горсуд назначил Михаилу Пиденко двое суток ареста по статье о неповиновении полиции. Его друзья связали преследование активиста с его пацифистской деятельностью.

Ставропольский активист Михаил Пиденко отбыл двое суток ареста, сообщил сам Пиденко. "Сутки я отсидел в отделе полиции. На следующий день был суд, он назначил двое суток ареста, одни из которых я просидел в полиции", - сообщил Пиденко. Вторые сутки активист провел в ИВС.

После того, как он вышел из ИВС, к нему подошли полицейские и потребовали проехать в отделение рассказал активист. В отделении ему сообщили, что он обвиняется "в дискредитации вооруженных сил". "Я написал, что с протоколом не согласен, но ознакомлен", - рассказал Пиденко корреспонденту "Кавказского узла".

Михаил Пиденко рассказал об обыске у него дома 15 апреля, после которого он был задержан и впоследствии арестован. По его словам, утром к нему приехала полиция и потребовала в связи с постановлением Пятигорского горсуда провести обыск – по подозрению в том, что у него есть экстремистская литература. По словам активиста, он три часа отказывался открывать дверь, проводя по телефону консультации с юристами "ОВД-Инфо"* [это корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил сотрудник организации].

"Мне сказали, что есть данные, что у меня в квартире находится экстремистская литература. Прислали "переговорщика" - знакомого, работающего в "структурах"", - рассказал активист. По словам Пиденко, его знакомый уговаривал открыть дверь, в том числе угрожая последствиями. "Я решил открыть – в том числе потому, что дверь спилят и все равно войдут", - прокомментировал Пиденко.

По его словам, во время обыска были изъяты компьютеры и телефон, а также скотчи – односторонний и двусторонний. По словам активиста, ему объяснили, что "кто-то в городе на фонарных столбах расклеивал синий и желтый скотчи в виде украинского флага"."Скотчи, насколько мне известно, отправлены на экспертизу. Полицейские сказали, что если подтвердится, что скотч расклеивал я, то это будет "уголовка" - за дискредитацию армии", - сказал Пиденко. По его данным, основанием для обыска у него стал пост в городской группе Георгиевска в соцсети "ВКонтакте", где было опубликовано фото столба с двухцветным скотчем.

После обыска в квартире активиста полиция потребовала от него открыть гараж. Пиденко возразил, что на это нет решения суда. "30 минут ждали, пока полиция выдаст ордер на обыск. Нашли древнюю агитацию за одного из кандидатов в местную думу от КПРФ – в мусорке валялось. Не стали ничего изымать", - сказал Пиденко.

После обыска в активиста усадили в полицейскую машину и отвезли в отдел. Там, указал активист, ему угрожали. "Говорили, нам плевать на Конституцию, тут [в отделе] тебя никто не услышит. (...) Держали три часа. Я отказывался давать показания [по поводу своей деятельности], ссылаясь на 51 статью Конституции РФ", - рассказал Пиденко.

В отделе полицейские предложили ему пройти детектор лжи, сдать отпечатки и сфотографироваться, но активист от всего отказался. Также ему предложили сдать текст на наличие наркотических средств в крови, от чего Пиденко сначала отказался, но потом согласился, однако затем сотрудники полиции отказались проводить текст на наркотики, однако провели тест на алкоголь, после чего доставили в отделение полиции.

В постановлении суда (имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, что Пиденко "пытался скрыться бегством от сотрудников полиции, которые доставили его для прохождения медицинского освидетельствования". На этом основании суд назначил ему двое суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

По словам Пиденко, ранее не привлекался ни к уголовной, ни административной ответственности. В данный момент он является безработным, однако в отделе полиции у него узнавали, "на какие средства" активист живет и не получает ли средства из-за рубежа. Пиденко утверждает, что зарубежного финансирования он не получает, а его активность альтруистична.

Во время суда у него не было адвоката – во время обыска в отделе полиции у активиста изъяли телефон и не разрешили сделать звонок защитнику. "Решение суда я, разумеется, буду обжаловать", - сказал Пиденко.

По словам родственника Пиденко, попросившего не указывать его имя, Михаил родился и проживает в одном из сел Шелковского района Ставропольского края. Закончив экономический факультет в одном из вузов Ставрополья, занимал посты в различных госучреждениях. По словам самого Пиденко, он разочаровался в государственной службе в связи с коррупцией. "Изучив «кухню изнутри», понял, что все гнилое", - сказал он.

В МВД Пятигорска на вопросы корреспондента "Кавказского узла" отвечать отказались.

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Новости о случаях преследования активистов публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* – включен Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.