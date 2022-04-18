Строительная техника подорвалась на мине в Агдамском районе

18 апреля 2022, 11:21

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Взрыв противотанковой мины произошел 17 апреля во время работ по прокладке автомобильной дороги, водитель наехавшей на мину строительной техники не пострадал, сообщили в местной администрации.

"Кавказский узел" писал, что при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 18 января в Геранбойском районе 26-летний пастух во время выпаса скота наступил на мину и лишился ноги. Вечером 1 февраля в Евлахском районе умер житель Кельбаджарского района, получивший многочисленные осколочные ранения при взрыве. 18 февраля двое жителей Азербайджана получили ранения в результате взрыва мины во время ремонта дороги в Тертерском районе. 23 марта мужчина подорвался на мине в Физулинском районе. 9 апреля при подрыве на мине был ранен пастух в Геранбойском районе.

В Агдамском районе 17 апреля во время работ по прокладке автомобильной дороги на противотанковую мину наехала строительная техника. Инцидент произошел на строящемся участке дороги Агдам-Физули в селе Юсифджанлы Агдамского района, перешедшем под контроль Азербайджана после 44-дневной войны осенью 2020 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в местной администрации.

По данным властей, водитель строительной техники Алим Фарзалиев не пострадал.

Агдамская районная прокуратура начала расследование по факту инцидента, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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