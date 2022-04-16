Посол Грузии на Украине сообщил о гибели добровольца

16 апреля 2022, 18:15

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Доброволец из Грузии погиб на Украине, еще один получил ранения, рассказал посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили. По его словам, также стало известно и гибели еще двух этнических грузин, однако пока имена погибших и подробности неизвестны.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта в Грузию были доставлены тела двух грузинских военных – Гии Бериашвили и Давида Ратиани, которые добровольцами уехали на Украину. 4 апреля стало известно о гибели еще двоих добровольцев. Один из них - Давид Гобеджишвили был похоронен на родине в Ткибули, тело другого - Бахвы Чикобавы - вывезти не получилось. 9 апреля стало известно, что число погибших на Украине добровольцев из Грузии выросло до шести, четверо грузинских военных ранены, состояние их здоровья посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили оценил как "достаточно тяжелое".

Один грузинский доброволец погиб на Украине, еще один получил ранение, сообщил сегодня Первый канал грузинского телевидения со ссылкой на посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили.

Посол рассказал, что в посольство поступили сведения о трех погибших этнических грузинах. "Один из них - настоящий гражданин Грузии, информацию о двух погибших проверяем. Я пока не могу вам сказать, где и при каких обстоятельствах они погибли. Возможно, позже мы узнаем подробности", - приводятся его слова на сайте телекомпании. Он также добавил,что жизни раненого "ничего не угрожает".

14 апреля были доставлены на родину тела двух погибших грузинских добровольцев, Николоза Шанавы, которому был 21 год, и Давида Менабдишвили доставлены родину, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия". Транспортировка тела Бахвы Чикобавы до сих пор невозможна, указано в сообщении.

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