МИД Абхазии подтвердил отсутствие планов о присоединении к России

11 апреля 2022, 16:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии осудило выступления российских политологов по вопросу присоединения Абхазии к России и пригрозило признать авторов этих выступлений нежелательными персонами на территории республики. Государственный суверенитет Абхазии неоспорим, заявил МИД республики.

Как писал "Кавказский узел", Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Этому предшествовал конфликт Грузии и Южной Осетии, в который вмешалась Россия. 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в преддверии выборов главы республики, назначенных на 10 апреля, заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вступления в состав России. У Абхазии в отличие от Южной Осетии нет планов по вступлению в состав России, а вопрос о независимости республики четко определен в Конституции страны, заявили спикер абхазского парламента Валерий Кварчия и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

Государственный суверенитет, независимость, международная правосубъектность Республики Абхазия неоспоримы, заявил сегодня МИД Абхазии, комментируя публикации в СМИ о возможности присоединения Абхазии к России. "Подобные публикации преследуют бесперспективную цель по созданию негативного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений", – заявило ведомство на своей странице в Facebook*.

"Отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией носят характер стратегического союза, базируются на прочном фундаменте человеческих братских связей и не могут быть подвергнуты ревизии", – указало ведомство в своем заявлении.

Ведомство также пригрозило статусом "персона нон грата" политикам, которые посягают на суверенитет Абхазии. "В случае продолжения попыток выстраивания негативного информационного фона вокруг нашей страны министерство иностранных дел Республики Абхазия оставляет за собой право задействовать в отношении ангажированных политологов механизм объявления "персона нон грата", – указано в сообщении.

Возмущение отказом Абхазии от проведения референдума ранее выразил Виктор Алкснис. "Не уверен, что Абхазия всегда будет реальным союзником России. Она, скорее, будет ориентироваться на Турцию. У меня складывается впечатление, что Россия для Абхазии нужна сегодня исключительно в качестве дойной коровы для выкачивания денег и в качестве "военного зонтика" для защиты от Грузии. И поэтому в отказе от проведения референдума для меня нет ничего неожиданного", – написал он 1 апреля в своем Telegram-канале.

Южная Осетия и Абхазия вправе провести референдум,0 и для проведения всех юридических процедур сейчас подходящий момент, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников 30 марта. "Они (Южная Осетия и Абхазия) давно, по сути, интегрированы в Россию с точки зрения безопасности, экономической поддержки. Конечно, лучше, чтобы это было прозрачно для России. (...) Для этого нужно провести юридические процедуры, и мне кажется, что момент для этого вполне подходящий. Хуже, как говорится, уже не будет", – привело его слова 30 марта ТАСС.

30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России была озвучена перед выборами президента Южной Осетии, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии.

Напомним, что премьер-министр Абхазии Артур Миквабия 10 июня 2016 года заявил, что республика намерена быть независимой и не будет пытаться присоединиться к России. Россия предпочитает строить отношения с Абхазией и Южной Осетией как с независимыми государствами, несмотря на заявления югоосетинских политиков о желании присоединения, заявили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи в августе 2018 года. По их мнению, в отличие от Крыма, Абхазия и Южная Осетия воспринимаются российскими элитами как чужая территория. Спустя 10 лет после признания независимости Абхазии некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" жителей заявили, что желают вхождения республики в состав России, другие хотят сохранить независимость.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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