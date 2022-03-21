21 марта 2022, 14:56

Житель Волгоградской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Артем Сыров убит в боях на Украине. С начала военной операции стало известно о гибели не менее 14 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта стало известно о гибели  уроженцев Камышина Сергея Дорофеева и Андрея Гребенникова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 14.50 мск  официально подтверждена гибель не менее 137 уроженцев юга России, в том числе 46 уроженцев Южного федерального округа.

Житель Петрова Вала Артем Сыров погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района Волгоградской области.

Младшему сержанту Сырову был 31 год. В Петровом вале продолжают жить его родители Любовь Васильевна и Владимир Николаевич, говорится в сообщении на сайте районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 14 уроженцев Волгоградской области. 

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Житель Махачкалы убит на Украине", "Двое уроженцев Северной Осетии погибли в ходе военной операции на Украине", "Мэрия Волгограда отказалась согласовать акцию в поддержку российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 марта 2022, 15:52

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