Житель Волгоградской области погиб на Украине

21 марта 2022, 14:56

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Младший сержант Артем Сыров убит в боях на Украине. С начала военной операции стало известно о гибели не менее 14 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта стало известно о гибели уроженцев Камышина Сергея Дорофеева и Андрея Гребенникова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 14.50 мск официально подтверждена гибель не менее 137 уроженцев юга России, в том числе 46 уроженцев Южного федерального округа.

Житель Петрова Вала Артем Сыров погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района Волгоградской области.

Младшему сержанту Сырову был 31 год. В Петровом вале продолжают жить его родители Любовь Васильевна и Владимир Николаевич, говорится в сообщении на сайте районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 14 уроженцев Волгоградской области.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".