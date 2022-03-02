Массовые мероприятия отменены в Волгограде

02 марта 2022, 20:55

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Администрация Волгограда отменила массовые мероприятия в честь Масленицы в связи с ситуацией по коронавирусу, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 в Волгоградской области. Ранее жители региона активно протестовали против системы QR-кодов. Они проводили пикеты, создавали петиции и обращения в прокуратуру и областную думу. Активисты подверглись за это штрафам. Местные врачи сообщили, что из-за распространения штамма "омикрон" в области в четыре раза выросла заболеваемость коронавирусом, а местные жители жаловались на очереди в поликлиниках. В начале февраля из-за коронавируса и ОРВИ в Волгоградской области закрылись на карантин 90 школ и два детских сада.

Решение отменить массовые гуляния по случаю Масленицы направлено на предотвращение осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Волгограда, сообщили в мэрии.

"Городские парки при этом продолжают работать в обычном режиме", - цитирует пресс-службу администрации "Интерфакс".

При этом 1 марта Роспотребнадзор с учетом характера распространения штамма "омикрон" рекомендовал отменить обязательную социальную дистанцию. Но по-прежнему действует постановление, устанавливающего максимальную заполняемость залов в 70% при проведении концертов, спектаклей, спортивных мероприятий, пишет агентство.

В Волгоградской области на сегодня зарегистрировано 187 493 случаев заражения коронавирусом. За период пандемии 157 290 человек выздоровели, 6382 - умерли, говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".