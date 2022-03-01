01 марта 2022, 13:44

Число прибывших в Ростовскую область беженцев за сутки превысило 5 тысяч

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На территорию Ростовской области за минувшие сутки прибыли более 5 тысяч жителей из Донбасса.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля началась эвакуация беженцев с Донбасса. 25 февраля секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что границу с Россией пересекли более 120 тысяч беженцев из Донбасса. К 28 февраля за сутки российскую границу пересекли еще пять тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, и общее их число, по данным источника, превысило 127 тысяч.

Свыше 5 тысяч жителей Донбасса прибыли на территорию Ростовской области за минувшие сутки, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону. Власти Ростовской области перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому. Регион планировал подготовить для беженцев до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях, пишет "Интерфакс".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"ФСБ сообщила об обстрелах Ростовской области со стороны Украины", "Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе", "Приезд беженцев стал в Абхазии единственным отголоском войны на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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