Демонстранты в Баку выступили в поддержку Украины

28 февраля 2022, 04:17

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Участники акции, прошедшей в Баку, потребовали прекратить боевые действия на Украине. Полицейские пытались ограничить количество участников, но акция завершилась без задержаний.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что сложившаяся в Украине ситуация должна быть урегулирована мирным и дипломатическим путем в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе уважения суверенитета государств, территориальной целостности, нерушимости границ. 27 февраля стало известно, что четверо граждан Азербайджана погибли из-за обстрелов на Украине.

Перед посольством Украины в Азербайджане, расположенном на улице Юсифа Чеменземенли в Баку, 27 февраля прошла демонстрация. Она началась примерно в 14.30 по местному времени (15.30 мск), участники которой выразили поддержку Украине, передает корреспондент "Кавказского узла".

Акция была организованы через социальные сети рядом оппозиционных партий, общественных организаций и представителей медиа. Участники акции пришли к зданию посольства и держали плакаты со словами поддержки в адрес Украины. Они скандировали "Нет войне!"

Акция продолжалась около часа без выступлений конкретных ораторов, отдельные участники давали интервью группам журналистов.

Было озвучено только на азербайджанском и русском языках «Заявление акции политических партий, общественных организаций и журналистов», в котором боевые действия на территории Украины осуждались. «Мы чтим память многочисленных жертв агрессии – мирных граждан и украинских военных», - далее сказано в заявлении.

К участникам акции со словами благодарности обратился советник посольства Украины Олег Клинченко. «С первого дня мы ощущаем поддержку азербайджанского народа», - сказал он, выйдя к протестующим.

На вопрос, получила ли Украина ожидаемой от Азербайджана помощи, дипломат ответил: «Мы благодарны Азербайджану за помощь, эта - гуманитарную помощь. Кроме того, Азербайджан предоставляет бесплатно топливо для снабжения автомобилей экстренных служб. Это очень важно для нас», - отметил он.

"Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж Азиза Каримова с акции в поддержку Украины.

Активистка Нигяр Хази сказала корреспонденту «Кавказского узла», что пришла выразить солидарность с украинским народом. «Мы, не можем оставаться безучастными к борьбе украинского народа. Он столкнулся с большой несправедливостью. Мы, поддерживаем украинский народ, потому что он борется и за нашу свободу», - сказала она.

Парвиз Мамедов сказал, что пришел на акцию, чтобы выразить протест против боевых действий. «Я здесь, чтобы выступить против убийств невинных гражданских людей – детей, женщин, против посягательства на территориальную целостность суверенного государства», - заявил он.

Журналистка Аля Ягублу считает, что международное сообщество должно остановить боевые действия. «Мы не понаслышке знаем, что такое агрессия и оккупация <...> Бои идут уже буквально на улицах Харькова и Киева, существует угроза украинской государственности. И хотя бы сейчас [Запад] должен принять решительные меры», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Полицейские не разгоняли акцию, но создавали препятствия протестующим. Некоторые из участников митинга пытались попасть к зданию посольства, но полиция с обеих сторон перекрыла дорогу, чтобы ограничить число участников. Акция, впрочем, завершилась без задержаний. В ней, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", приняли участие от 500 до 1000 человек.