Житель Волгограда задержан на антивоенном пикете

26 февраля 2022, 13:44

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Директор ИТ-компании Евгений Вильников в Волгограде потребовал на одиночном пикете прекращения войны, он был задержан после отказа предоставить документы.

"Кавказский узел" писал, что пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине проходили в Волгограде также 24 февраля. Не менее 18 активистов были доставлены в отдел полиции, от них потребовали объяснения. Полицейские отпустили после опроса участницу одиночного пикета Елену Шеину, а также большинство других задержанных после акций, сообщили активисты. Двум активисткам суд назначил штрафы, третьей - обязательные работы. 25 февраля полиция задержала волгоградскую активистку Тамару Гродникову, которая проводила одиночный пикет против военных действий на Украине. Вечером ее отпустили из полиции. Адвокаты отметили, что суды отнеслись предвзято к участницам антивоенных пикетов, отказывали в вызове свидетелей и ходатайствах.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

52-летний директор ИТ-компании Евгений Вильников вышел сегодня на одиночный пикет у администрации Волгоградской области. Он стоял с плакатом, на котором был написан антивоенный лозунг. Перед пикетом он хотел распечатать плакат "Миру - мир!" в магазине "Офисмаг" в ТЦ Пирамида, однако, ему в этом отказали. "Сказали, что подобные плакаты, в том числе с призывами к миру, печатать нельзя... Я купил маркеры, карандаши и сам написал", - рассказал Вильников корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что вышел на пикет, потому что в такой ситуации уже нельзя молчать. "Я требую прекращения войны", - заявил активист.

Сотрудники полиции дважды пытались проверить документы у пикетчика, однако, он отказался их предоставить. Активист был задержан и отправлен в полицию.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "«Эхо Украины» на Кавказе".

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".